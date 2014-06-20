حلمي بكر في عمر ال80 يرزق ب”ريهام “

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انتظر الموسيقار العربي الكبير حلمي بكر، ما لا يقل عن أربعة عقود كاملة ليتذوق مجدداً فرحة رزقه بمولودة، من آخر زوجاته العشر والتي تزوج منها حديثاً، على اعتبار أن لديه ابن وحيد اسمه هشام وعمره اليوم 40عاماً، واختار الموسيقار والملحن حلمي من الأسماء لطفلته اسم “ريهام”، وكان آخر زواج للملحن منذ عام ونصف على وجه التقريب واشتهر كصاحب أكثر عقود زواج وطلاق في الوسط الفني المصري على الاطلاق.

الملفت للانتباه أن الموسيقار المصري الأكثر شهرة عربياً، في رصيده الاجتماعي ما لا يقل عن 10عقود زواج، لم تكلل سوى بإبن وإبنة مؤخراً وسنه يشارف على عتبة ال 80من عمره فهو من مواليد 1937، أي بعد عقود طويلة من الانتظار، ويصنف في الوسط الفني المصري أنه من أكثر المبدعين الذي اقترنوا بالعديد من النساء.

وأول من قدم حلمي بكر إلى مدير الإذاعة المصرية في بداية مشواره الفني، المطربة الراحلة وردة الجزائرية، ومن تلك الانطلاقة على أثير أمواج الإذاعة، بدأ اسمه يسطع في سماء الفن الغنائي، وتمكن اليوم من تقديم ما لا يقل عن 1500 لحن لعمالقة الفن العربي، نذكر من بينهم ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة، وبعد ذلك محمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، ولحن لنحو 48 مسرحية غنائية على غرار “سيدتي الجميلة” و”حواديت” و”موسيقى في الحي الشرقي”، ويعود إليه الفضل في اكتشاف العديد من المواهب الفنية المصرية، وأثرى الساحة الفنية بأروع وأجمل الألحان الخالدة.

وكان حلمي بكر قد تزوج من الفنانة المعتزلة سهير رمزي وعلية التونسية ثم اقترن من “راندا” ابنة خالة الفنانة السورية أصالة وافترقا، وبعد ذلك وقع في حب “شاهيناز” شقيقة الفنانة شويكار وعقد قرانه عليها، ثم انفصل عنها وتزوج عقب ذلك من “نارمن”.