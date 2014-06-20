هند صبري تتوج بجائزة “فاتن حمامة” لبصماتها المميزة في السينما

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وقع اختيار الجنة الاستشارية العليا ل”مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” على الفنانة التونسية الشابة هند صبري لتتويجها بجائزة “فاتن حمامة للتميز”، التي قام بتصميمها الفنان والمبدع الكبير آدم حنين، عرفاناً ببصمتها المميزة في السينما، ومن المقرر أن تسلم لها خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين التي سوف تنظم في الفترة من 21 إلى غاية 30 نوفمبر 2017.

استحقت الممثلة والمبدعة في مختلف الأدوار التي أدتها هند صبري، جائزة سيدة الشاشة العربية للتميز، على اعتبار أن هذه الجائزة تمنح بناءاً على مبادرة من أسرة النجمة المميزة فاتن حمامة في كل دورة، ويحرص أن يفوز بها فنان قدم إضافة ساطعة للسينما وارتقى بالأداء الفني السينمائي، وخلال حفل افتتاح المهرجان سوف تبث مقاطع من أفلامها التي أظهرت فيها عن موهبة كبيرة وأداء راق، وتعد هذه الجائزة إضافة كبيرة لرصيد هند صبري وبمثابة تكريم لمسارها الفني الثري بالأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية المميزة.

بداية هند صبري الأولى في مجال الفن كانت من بلدها تونس، لكن اختيارها من طرف المخرجة المصرية إيناس الدغيدي لخوض بطولة فيلم يحمل عنوان “مذكرات مراهقة”، كان بمثابة الانطلاقة التي جذبت نحوها اهتمام المخرجين المصريين، حيث رشحها بعد ذلك المخرج داود عبد السيد لتتقمص دور فتاة شعبية مصرية في فيلم يحمل عنوان “مواطن ومخبر وحرامي”.. ومن أبرز الأدوار التي أدتها وأقواها نذكر فيلم “عمارة يعقوبيان” أمام الزعيم عادل إمام ومسلسل بث في رمضان بعنوان “عايزة أتجوز” و”بنات وسط البلد” و”الجزيرة” و”جنينة الأسماك” وما إلى غير ذلك، في حين نالت من خلال فيلم “أسماء” سلسلة من الجوائز حيث تقمصه فيه شخصية فتاة مصابة بداء الإيدز، حيث تمكنت فيه هند من تقديم دور قوي عكس موهبتها الكبيرة.