فيلم “هيبيتا” يكتسح ويحصد 4 جوائز دولية

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فضيلة بودريش

اقتنص فيلم “هيبتا: المحاضرة الأخيرة” 4 جوائز، خلال استفتاء أجراه موقع مجلة “دير جيست” لعام 2016، حيث توج بجائزة أحسن فيلم وحاز المخرج هادي الباجوري على جائزة أفضل مخرج، كما حاز الفنان ماجد الكدواني والفنان أحمد بدير أيضا على جوائز “دير جيست” ، علما أن جوائز أخرى توج بها هذا الفيلم، خلال منافساته في العديد من المهرجانات الدولية ، ومن المقرر أن ينظم حفل توزيع الجوائز يوم 23 ديسمبر القادم

تألق كبير حققه هذا الفيلم المميز، علما أنه شارك في مهرجان مشاهد عربية للسينما العربية المعاصرة، الذي أقيم في واشنطن،واستحق جائزة الجمهور من دون منازع، وواصل نجاحه وجذب إعجاب النقاد والجمهور، حيث عرض في حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي نظم في السويد، ثم تنافس على جائزة “العناب الذهبي”، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي نظمها مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر،وكان حاضرا أيضا في مهرجان الكاميرا العربية في “روتردام” وأشاد النقاد به.

يذكر أن فيلم “هيبتا: المحاضرة الأخيرة”،يشارك في الوقت الراهن في “أسبوع السينما العربية”، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 26 نوفمبر الجاري، والذي يقام في نيويورك.

ويسلط سيناريو”هيبتا : المحاضرة الأخيرة” الضوء، على 4 قصص متوازية، تتناول مراحل الحب السبع، كما كتبها المؤلف محمد صادق، في كتابه الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر والعالم العربي، حيث صدرت منه نحو 36 طبعة.

وجسد الأدوار التمثيلية في هذا العمل كل من عمرو يوسف و ماجد الكدواني وأحمد مالك و أحمد داود و دينا الشربيني و ياسمين رئيس و جميلة عوض و هاني عادل و أحمد بدير و سلوى محمد علي و كندة علوش و أنوشكا، وأنتج الفيلم هاني أسامة ” ومحمد حفظي وأمجد صبري من “i Productions”، وقام بكتابة السيناريو وائل حمدي.

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