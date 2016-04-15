مشروب طبيعي سحري يقاوم نزلات البرد

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تقف أسباب عديدة وراء الإصابة بنزلات البرد المتكررة في فصل الشتاء، حيث لا تحتمل بعض الأجسام التغييرات المتقلبة في الطقس بشكل عام ، فاذا كنت من هذا النوع فلا داعي للقلق، فهناك بعض المشروبات الطبيعية التي تخفف عنك آثار البرد المتمثلة بسيلان الأنف، آلام في الحلق، العطس وصعوبة التنفس. وسنقدم لكم مشروب سحري يمكنه الفتك بنزلات البرد

مشروب المناعة

هو مشروب طبيعي سحري عليك تجربته فور إصابتك بالبرد مجدداً وسترى النتيجة المذهلة فوراً.

يتكون هذا المشروب من 4 عناصر فقط هي الزنجبيل، الثوم، الجزر والأناناس، وهذه طريقةاعداده :

1. يتم تقشير قطعة صغيرة من الزنجبيل، وتقطيع بضعة فصوص ثوم وجزرتين إلى قطع صغيرة.

2. وتضاف إليهم شريحة أناناس، ويتم مزجهم بالخلاط حتى تتحول المكونات إلى مشروب، ويتم تناول كوب منه مرة واحدة في اليوم.

ويعود المفعول السحري لهذا المشروب إلى الخصائص المميزة لمكوناته الأربعة والتي نبينها لكم كالآتي:

1 – الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على مكافحة الفيروسات التي تسبب البرد والتهاب الحلق.

2 – الثوم

يعرف بأنه مضاد للجراثيم، وله خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات، كما يساعد على طرد الفيروس المسبب لنزلات البرد، كما أن مادة الأليسين الموجودة في الثوم تساعد على رفع مستوى المناعة بالجسم وتحمي من الإصابة بالعدوى.

3 – الجزر

لأنه غني بفيتامين A و B1، فهو يعد واحداً من المكونات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على مناعة الجسم، كما يساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات، وبالتالي يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى، خاصة نزلات البرد الأكثر شيوعاً.

4 – الأناناس

يعرف أيضاً بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يعتبر مصدراً غنياً بالمواد المضادة للأكسدة، ويحتوي أيضاً على كمية كبيرة من فيتامين C، هذا فضلاً عن أنه يساعد في تعزيز مناعة الجسم، ومكافحة الكثير من أنواع العدوى التي قد تؤثر على الجسم.