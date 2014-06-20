حصة العمودي تحتل المركز الثاني بمسابقة” كرايتيف ستايل”

شارك

حصلت الإماراتية وخبيرة التجميل حصة العمودي على المركز الثاني في مسابقة “كرايتيف ستايل” للتجميل في موسمها الأول عن فئة الماكياج، والتي شهدت فعالياتها العاصمة عمان في الأردن، وتعتبر تلك المسابقة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم العربي، وتصنف من فئة برامج تلفزيون الواقع.

اعتمدت المسابقة على زيارة فريق عمل البرنامج لعدة دول عربية لاختيار المتسابقين الذين وصلوا للمئات، حيث قدموا إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم.

شهدت التصفيات النهائية للمسابقة منافسة شديدة بين المتسابقين والمتسابقات الذي وصل عددهم لــ30 متسابق من مختلف الجنسيات، وقد تنافس جميعهم أمام لجنة تحكيم ذات خبرة ومختصة في مجال التجميل أتوا من دول مختلفة كالكويت، مصر، الأردن، ولبنان.

قام المتسابقون بعرض إبداعاتهم في مجال التجميل أمام اللجنة والمشاهدين والجمهور.

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات هي «فئة تسريحات الشعر، فئة الماكياج وفئة قَص الشعر.

من جهتها أكدت العمودي سعادتها بحصولها على هذا المركز، متمنية حصد المركز الأول خلال الموسم الثاني من المسابقة في العام المقبل، واعتبرت هذا الموسم بمثابة تجربة وتحضير للموسم المقبل، وأن اقتناصها للمركز الثاني وسط خبرات متميزة من مختلف الدول هو إنجاز في حد ذاته.

وكشفت العمودي دراستها لفكرة جديدة من نوعها ستقوم بتطبيقها في الإمارات وهي إنشاء أول جمعية للماكياج والتجميل على مستوى العالم العربي، وستكشف عن تلك الخطة في مطلع العام المقبل 2017.