“مشروب الكركديه” للعناية بشعرك

شارك

سهام صالح

لا تقتصر استخدامات مشروب الكركديه كونه مشروبا مرغوبا من الكثيرين بل ان لهذا المشروب مفعول السحر في العناية بصحة ولمعان الشعر…. فيما يلي نقدم بعض الاقنعة من زهرة الكركديه المفيدة للشعر الكفيلة بالحصول على شعر صحي وسليم..

قناع الكركديه والزبادي لتغذية الشعر

هذا القناع من اكثر الاقنعة التي يمكنها ان تغذي شعرك وتعطيه لمعانا وحماية فائقة لانها تجمع بين الكركدية والزبادي، أما عن طريقة تحضير هذا القناع فهو سهل للغاية، فقط عليك اتباع الخطوات التالية ..

المكونات:

10 زهور من الكركديه

علبة زبادي صغيرة

10 نقاط من زيت الروز ماري

الطريقة:

احضري إناء نظيفا واجلبي ثلاث ملاعق من الزبادي ثم احضري زهور الكركديه واخلطيها حتى يصبح الخليط عجينة متماسكة تماما.

أضيفي الى هذه العجينة بضع قطرات من المياه او الحليب “حسب المتوفر” لديك لتحصلي على عجينة اكثر نعومة.

حضري اناء نظيفا مجففا ومن ثم قومي باضافة ملعقة كبيرة من العسل وقومي بتقليب الخليط ثم اضيفي عشر نقاط من زيت الروزماري وقومي بخلطه بعناية واتقان.

الآن اصبح الخليط جاهزا تماما وباستطاعتك استخدامه ووضعه على فروة رأسك وشعرك… تأكدي من حصول فروة الرأس على الكمية الكافية، بعد ذلك غطي شعرك جيدا بمنشفة ويفضل ان تكون دافئة .

اتركي هذه القناع على شعرك لمدة ساعتين ثم قومي بعد ذلك بغسله بماء دافئ والشامبو، ثم استخدمي البلسم المفضل لك ونشفي شعرك وسوف تسعدين بالنتيجة.

شارك

Comments

comments