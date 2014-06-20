ماذا تعرف عن ارتفاع ضغط الدم؟

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الإصابة بضغط الدم تتزايد وعدد المصابين فيه يتفاقم بشكل كبير ورغم ذلك فالكثيرون لا يملكون حوله معلومات كافية والسطور التالية تشرح الكثير عن هذا المرض.

ارتفاع ضغط الدم

هو عبارة عن القوة التي تسلط على جدران الشرايين عندما يضخ القلب الدم الى أنحاء الجسم. عند انقباض عضلة القلب يتم ضخ الدم عن طريق الشريان الأورطي (هو أكبر شريان في جسم الإنسان، يخرج من البطين الأيسر من الأمام على يسار الشريان الرئوي، ويتجه إلى أعلى اليمين خلف الشريان الرئوي. وهو يوزع الدم المؤكسد إلى جميع أنحاء الجسم .

يسلط الدم ضغطاً على جدران الشريان الأورطي عند مروره، وهنا يسمى ضغط الدم بالضغط الانقباضي (الرقم الاعلى عند قياس الضغط).

بعد اتمام ضخ الدم يحدث انبساط في عضلة القلب ,واغلاق صمامات القلب من جهة الشريان الابهر لمنع عودة الدم للقلب، ضغط الدم في هذه الحالة يسمى بالضغط الإنبساطي( الرقم الادنى عند قياس الضغط).

يقاس ضغط الدم في الشرايين بواسطة جهاز القياس ويتم مقارنة القراءة مع القيمة الطبيعية لضغط الدم ( أقل من 120/80 ملي متر زئبق)، التي أنشئت من قبل لجان علمية عديدة في جميع أنحاء العالم ووحدة قياس ضغط الدم هي ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق).

عندما يكون ضغط الدم 140/90 ملم زئبق أو أعلى فيصنف في معظم الوقت على انه ارتفاع في ضغط الدم. أما إذا كان ضغط الدم 120/80 أو أعلى، ولكن دون 140/90، فتسمى هذه المرحلة مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم. وعندما يكون ضغط الدم أكثر من 160100 يسمى بضغط الدم الشديد.

إن الهدف من الحفاظ على ضغط الدم عند الحد الطبيعي هو تجنب حصول مضاعفات صحية خطيرة , والتي تنتج عن ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم

ارتفاع الضغط يعني أن القلب يواجه مقاومة كبيره عند ضخ الدم إلى شرايين الجسم , والذي ربما يتسبب على المدى الطويل في توقف عمل القلب والذي يؤدي إلى الوفاة، كما أن ضغط الدم العالي قد يؤدي أيضاً الى الاصابة في السكتة الدماغية أو الفشل الكلوي، أما انخفاض ضغط الدم يعني أن أعضاء الجسم لا يصل اليها الدم بالقدر الكافي، مما يعني نقصان وصول الأكسجين و الغذاء إلى أنسجة الجسم مما يسبب تدمير للخلايا خاصة في المخ وعندها تظهر أعراض مثل الشعور في التعب، الإرهاق والضعف العام وقد يعقبها فقدان الوعي، وبصفة عامة يعتبر ضغط الدم المنخفض “مرضياً” إذا كانت له أعراض مثل الدوخة والضعف العام المستمر.

تتضمن أسباب ارتفاع ضغط الدم :

-التقدم في السن

– الإفراط في شرب المنبهات( القهوة والشاي )

-المزاج العصبي الدائم, والقلق

-عدم انتظام وظائف الكلى

-التدخين

– زيادة الوزن والسمنة

– ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار

– العرق (الجنس)

– تصلب الشرايين

– الإفراط في تناول الأملاح

-ورم الغدة الكظرية

-ارتفاع ضغط الدم المصاحب لفترة الحمل

-استخدام أدوية منع الحمل، والحمية، وبعض أدوية البرد، وأدوية الصداع النصفي