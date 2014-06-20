نصائح تساعدك لانتعال الكعب العالي براحة تامة

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لا تكمل أناقة المرأة خاصة في المناسبات والسهرات إلا ” بانتعال الكعب العالي” الذي يكون القاسم المشترك لفساتين السهرات أو الاستقبالات الرسمية وأحياناً للبدل الرسمية للموظفات من فئة المديرات وسيدات الأعمال …. لكن الكثير من النساء يبتعدن عن انتعال الكعب العالي لأنه يتسبب بألم لأقدامهن… فيما يلي بعض النصائح التي تجعل من انتعالك لحذاء أنيق بكعب عالي غير مؤذي

اعتمدي الأحذية ذات الكعوب العريضة: وذلك لأن المساحة الواسعة نسبياً للكعب العريض تخفف من تركيز الضغط على قدمك في نقطة واحدة كما يحدث في الكعوب الرفيعة وتعمل على توزيعه مما يشعرك براحة أكثر