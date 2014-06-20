نصائح تساعدك لانتعال الكعب العالي براحة تامة

لا تكمل أناقة المرأة خاصة في المناسبات والسهرات إلا ” بانتعال الكعب العالي” الذي يكون القاسم المشترك لفساتين السهرات أو الاستقبالات الرسمية وأحياناً للبدل الرسمية للموظفات من فئة المديرات وسيدات الأعمال …. لكن الكثير من النساء يبتعدن عن انتعال الكعب العالي لأنه يتسبب بألم لأقدامهن… فيما يلي بعض النصائح التي تجعل من انتعالك لحذاء أنيق بكعب عالي غير مؤذي
- اعتمدي الأحذية ذات الكعوب العريضة: وذلك لأن المساحة الواسعة نسبياً للكعب العريض تخفف من تركيز الضغط على قدمك في نقطة واحدة كما يحدث في الكعوب الرفيعة وتعمل على توزيعه مما يشعرك براحة أكثر
- انتقي الأحذية ذات الكعب العالي مع الشرائط أو الأحزمة حيث تقوم بتثبيت قدمك وتمنعها من الانزلاق نحو الأمام وتجعلك تشعرين براحة أكثر
- لإطلالاتك التي تستغرق منك وقتاً طويلاً وأنت مرتدية الكعب العالي لما لا تختاري حذاء الكعب العالي ذو جودة عالية أو علامة تجارية معروفة، حتى وإن كان مكلفاً قليلاً إلا أنه يساعدك على الظهور بمظهر أنيق ومريح، ويفضل أن تختاريه بلون محايد لتنسيقه مع معظم ملابسك،.
- بإمكانك في الأيام التي سترتدين فيها الكعب العالي لفترات طويلة تمتد إلى عشر ساعات الاحتفاظ بزوج آخر من الأحذية ذات الكعب العالي في حقيبتك للتبديل وذلك لأن لكل حذاء نقاط ضغط مختلفة عن الآخر ويمكن أن تشعري ببعض الراحة عند التبديل، ولا تنسي أن تقومي ببعض التمارين لقدميك بشكل دائم في الأيام العادية.
- اشتري أحذية ذات نعال داخلية لينة
- ارتدي الكعب العالي عند المشي لمسافات قصيرة فقط وحاولي ألا تمشي به لمسافات طويلة حتى لو كنت مضطرة لذلك عندها اطلبي تاكسي.
- ارتدي الكعب العالي للعمل والمناسبات الخاصة .
- ابدأي السير على كعب القدم ثم على أصابع القدم فهذه الطريقة تنظم المشي ولا تشعرك بالتعب
- اشتري أحذية ذات نوعية جيدة، الجلد هو الأفضل للراحة .
- امشي بثقة بخطوات متتالية و مستقيمة تدربي جيداً على المشي والخطوات قبل ذهابك للمناسبة .
- لا ترتدي الكعب العالي لوقت طويل، كأن ترتديها أربعة أيام في الأسبوع فذلك لراحة القدم وللحفاظ على الحذاء فترة أطول
- حاولي ألا تلبسيه إلا للمناسبة أو لعمل غير طويل وخذي معك حذاء آخر لتبدلي به إذا تعبت من الكعب العالي على أن يكون مناسباً لملابسك .
- لا ترتدي الكعب العالي في الهواء الطلق كالرحلات مثلاً، فذلك يجعلها عرضة للأوساخ وأقل جاذبية .
- انتبهي جيداً لطريقة مشيك في الكعب حاولي أن تكون مستقيمة لا تتسرعي في الخطوة امشي بثقة ولا تلبسيه بأوقات خاطئة أو غير مناسبة
- حافظي على أن تكون الملابس مناسبة للكعب العالي.
Leave a Comment