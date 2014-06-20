عرض أزياء للمحجبات لأول مرة بأمريكا

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فضيلة بودريش

اختطف أسبوع الموضة الذي احتضنته “نيويورك” الأنظار وأثار دهشة الجمهور، بإطلاقه لأول مرة عرض لزي المحجبات، حيث خرجت عارضات الأزياء عن المألوف وهن يلبسن الحجاب بتصميمات تحمل الكثير من الإبداع وبألوان مختلفة وبتطريز جميل.

علما أن ملابس حفل الأزياء قامت بتصميمه الإندونيسية المسلمة “أنيسة حسيبوان”، حيث يعد أول عرض لملابس المحجبات. ويعتبر قفزة حقيقية، حتى يحتل زي المحجبات مكانته في عالم الموضة والأزياء.

حرصت المصممة حسيبوان في إبداعاتها على انتقاء أقمشة فخمة وتصميمات جذابة ونمقتها بتطريز جميل ومتقن واستوحت النماذج من مدينتها الأم المتمثلة في العاصمة الإندونيسية، جاكارتا.

وبالموازاة مع ذلك يذكر أن أزياء المحجبات حققت قفزة نوعية ومرشحة كي تحتضن من طرف دور الأزياء، نظرا لتحمسها نحو ذلك، نذكر من بينها سلسلة محلات “اتش آند إم”، التي أظهرت في إعلاناتها عارضة أزياء محجبة، وسلسلة “يونيكلو” التي تعاقدت مع مصممة أزياء مسلمة وما إلى غير ذلك من المهتمين.

ونشرت المصممة حسيبوان على موقع انستغرام عبارات تحمل الكثير من العرفان لكل من ساعدها قائلة: “هناك فريق عظيم خلف كل هذا النجاح، وكان قويا وصلبا عندما قوبل بالرفض، علما أنه يمكننا التعامل مع هذا الأمر..”.

ولبت دعوة الحضور لهذا العرض “ميلاني الترك”، المدير التنفيذي لسلسلة “هووت حجاب”، وتتعلق بسلسلة ملابس أمريكية متخصصة في الملابس المحتشمة والحجاب.

ونشرت الترك بدورها تعليقا على انستغرام: “أعتقد أن عالم الأزياء أحد الطرق التي يمكن من خلالها التحرك نحو تحول ثقافي في المجتمع، بحيث يصبح الحجاب أمرا عاديا في الولايات المتحدة، وتنحسر الأفكار الشائعة، وتنتفي التصورات المغلوطة.. واعتبر عرض المصممة حسبوان خطوة كبيرة نحو الأمام..”.

إذا يمكن القول أن المصممة الاندونيسية أضفت على الملابس الإسلامية لمسة عصرية بموهبتها الصارخة وذوقها المتميز، في وقت صار العديد من المصممين يفضلون اقتحام مجال الملابس المحتشمة، وعلى سبيل المثال عادت ملابس البحر من قطعة واحدة إلى خطوط الموضة، وصار المصممون المسلمون أكثر إبداعا للزي الإسلامي المحتشم مما يفتح الأفق نحو انتشار حقيقي لزي المحجبات.

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