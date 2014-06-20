كوني محجبة أنيقة جذابة

شارك

يمكن للمحجبة أن تكون أنيقة وجذابة دائما، في إطلالتها وحديثها بل نجد أن الموضة وفرت للمحجبة خيارات واسعة من التصاميم العصرية الجميلة تمنحها الفرصة لاختيار ما يناسب ذوقها فقد أصبحت موضة أزياء المحجبات تتفوق أحيانا على أزياء غير المحجبات فكيف تحافظين عزيزتي المحجبة على جاذبيتك

الحجاب “إكسسوار”مهم:

عامل الثقة بالنفس، يتصدر جميع الأولويات في لباسك وحجابك، ووحدها الثقة التي تجعلك تتألقين بشكل مطلق، واعلمي كذلك أن جاذبية ولوك الحجاب لن ينقص أبدا من جمالك وأناقتك، فقد أصبحت المرأة الغربية ترتدي الحجاب، تماما مثل قطعة “إكسسوار”جذابة ومهمة.

العفوية والتلقائية:

من الضروري التعامل مع المقربين منك وحتى المحيطين بك، بعفوية وتلقائية دون التقيد بحركات محددة، حتى لا تعطي انطباعا بأن حجابك سبب في تقييد حركتك، او أنه يعرقل من تصرفاتك اليومية.

متحدثة لبقة:

كوني مستمعة جيدة ومتحدثة لبقة، وانتقي أحسن العبارات، التي تجعلك تحظين بالإحترام والتقدير

استبدال الضحك بالابتسامة:

لن تجردك الإبتسامة من الاحتشام ولن تمس بحرمة الحجاب، لأنه لا يمكنك الاستغناء عن البشاشة ، لكن الضحك بصوت عالي قد يلفت إليك الأنظار في بعض المواقف والأماكن، أما صوتك ينبغي أن يكون معتدلا، لا تخفضيه كثيرا ولا ترفعيه كثيرا .

شارك

Comments

comments