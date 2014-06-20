هيلتون العالمية تعرّف طلاب كلية لوريت في جدة على أصول الضيافة

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أطلقت هيلتون العالمية، الشركة الرائدة في مجال الضيافة، من خلال مكاتبها في المملكة العربية السعودية، مبادرة للتواصل مع الطلاب وإطلاعهم على امتيازات العمل في مجال الضيافة والتي تشمل السفر حول العالم بأسعار مخفضة، وإمكانية الحصول على فرص عمل متنوعة في هذا المجال، والارتقاء بالسلم الوظيفي بسرعة مقارنة بالمجالات الأخرى.

سبعة أعضاء من فريق العمل في شركة هيلتون العالمية في السعودية، قد توجهوا بالزيارة إلى كلية لوريت في مدينة جدة، حيث تواصلوا مع الطلاب وعرفوهم على خيارات العمل والامتيازات التي تضمنها لهم الشركة في مجال الضيافة

وعقد فريق هيلتون سلسلة من حلقات النقاش والندوات وأجابوا على استفسارات الطلاب الذين تعرفوا على الفرص المتاحة في قطاع الضيافة، ابتداءً من فرص التدريب في الشركة، وصولًا إلى العمل في المناصب الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من برنامج مسؤولية الشركة الذي أطلقته شركة هيلتون العالمية تحت عنوان “الشهر العالمي للخدمة”، وضمن إطار هذه المبادرة تتواصل سلسلة الفنادق العالمية والمكاتب الإقليمية التابعة لها مع المجتمعات في أكثر من 100 بلد في جميع أنحاء العالم خلال شهر أكتوبر من كل عام.

وركّز البرنامج على الفرص المتاحة والمتوفرة في فنادق هيلتون في ستة من مدن المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتبوك والرياض والظهران، بالإضافة إلى استعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السعودية.

وخلال هذا الزيارة، تعرّف الطلاب على العلامات التجارية التابعة لمجموعة هيلتون العالمية في المملكة، والتي تتنوع أعمالها بين تقديم خدمات الرفاهية والخدمات الكاملة والخدمات المركزة.

كما اطلع الطلاب على الفنادق التابعة للمجموعة في المملكة، والتي تشمل علامات والدورف أستوريا، وكونراد، وفنادق ومنتجعات هيلتون، ودوبل تري من هيلتون، وهيلتون جاردن إن.

كما تم تسليط الضوء على جامعة هيلتون العالمية التي يستطيع أعضاء فريق العمل الإنضمام إليها.

وتشكل مبادرة “الشهر العالمي للخدمة” جزءاً من الاستراتيجية العالمية الكبرى المخصصة للشباب من شركة هيلتون العالمية.

وتهدف المبادرة التي أطلقت في 2014 إلى التأكيد على الالتزام بالتواصل مع مليون شاب على الأقل مع حلول عام 2019 من خلال مساعدتهم على إطلاق كامل طاقاتهم.

وتتمثل الأهداف الثلاثة الرئيسية بفتح الأبواب أمام الشباب وتعريفهم على عالم السفر، وإعدادهم للنجاح في هذا القطاع من خلال تأهيلهم عن طريق البرامج التدريبية، وتوظفيهم بشكل مُباشر في كافة المجالات ضمن قطاع الضيافة.

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