أصدر أوامره فيه لجنوده بالقتل…..عرض هاتف هتلر للبيع في مزاد بمبلغ فلكي

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أعلنت إحدى دور المزادات العالمية عن عرض هاتف الزعيم النازي أدولف هتلر، للبيع بمبلغ فلكي، وهو 400 ألف جنيه أسترليني.

واستخدم هتلر الهاتف ذو اللون الأحمر، الذي صنعته شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة “سيمنز”، في إعطاء الأوامر إلى ضباطه في ميدان المعارك خلال الحرب العالمية الثانية لسفك دماء الآلاف، كما كان هذا الهاتف الوسيلة التي أمر من خلالها بقتل أخو زوجته بتهمة الخيانة.

ولقد تم العثور على الهاتف، الذي يحمل نقش الصليب المعقوف واسم هتلر، في “قبو الفوهرر” في العاصمة الألمانية برلين، المقر الخاص والأخير لهتلر وأحد مخابئه في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم بيع الهاتف عن طريق شركة ألكسندر التاريخية للمزادات، ومقرها مدينة تشيسابيك في ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال معرض بيع لمعدات عسكرية في 18 و19 فبراير الماضي، وطلبت الشركة سعراً يبدأ من 400 ألف جنيه أسترليني للحصول على الهاتف، أي (502 ألف دولار).

من عجائب الزمن، بعد أن قتل هتلر الملايين وشرد أناس وتلطخت يده بالدماء، الآن يعرض هاتفه بآلاف الدولارات ويدخل في سباق ومزادات، فمن يأتي له قلب ويمسك بهاتف القاتل ويحصل عليه، ويضعه في منزله كنوع من الأنتيك.