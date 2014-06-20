يوم خاص للاحتفال بوجبة الفطور الأشهر “رقائق الحبوب”

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هل أنت أو أحد أفراد عائلتك من الأشخاص الذين يتمتعون بتناول طبق مغذي ولذيذ من رقائق الحبوب بانتظام للحصول على الطاقة الصباحية؟

إذا كان الأمر كذلك، فعيد رقائق حبوب سعيد! لأنه جرى مؤخراً إنشاء يوم للاحتفال برقائق الحبوب في 7 مارس لتسليط الضوء على هذه الوجبة المفضلة للفطور التي تمنحك غذاء لذيذ ومفيد.

أهمية طبق رقائق الحبوب على الفطور:

هناك العديد من الأسباب لحب رقائق الحبوب! فخياراتها عديدة وتلبي إحتياجات الأشخاص الأكثر إنتقائية في الطعام، لكن من المهم أن تتطلعي على المعلومات الغذائية لاختيار المننتج الذي يحتوي على الحبوب الكاملة كمكون أول وأساسي.

عند مقارنة رقائق الفطور مع خيارات الإفطار التقليدية، فالأولى توفر كمية أكبر من الحبوب الكاملة، والألياف والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات د، و ب، والأقل من الدهون والدهون المشبعة والصوديوم وهو ما يجعلها الخيار اللأمثل للحصول على وجبة صحية ومتكاملة على مائدة الفطور.

ويتفق خبراء التغذية على مستوى العالم أن الفطور هو أهم وجبة في اليوم ورقائق الفطور تساعد على تناول وجبة الفطور بشكل منتظم للكبار والصغار على حد سواء.

لذا فإذا كنت تتخطين وجبة الفطور بسبب ضيق الوقت،حاولي أن تستغرقي بضع دقائق إضافية لتعويد نفسك على بدء يومك بعادة جيدة مع روتين وجبة الفطور الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن نوعية الفطور الذي تتناولينه أنت وأطفالك لا تقل أهمية عن تناوله بانتظام.

وأما بالنسبة للأطفال بعمر المدرسة، تبين البحوث أن أهم العناصر الغذائية اللازمة للنمو الصحي يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال وجبة فطور متوازنة.

وإليكم تفاصيل وجبة الفطور المتوازنة::

تحتوي وجبة الفطور المغذية والمتوازنة المثلى على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين. وهو ما تحتوي عليه الحبوب، بالإضافة إلى منتجات الحليب والفواكه. لذلك كوني قدوة لأطفالك من خلال تناولك وجبة فطور صحية ومتوازنة وبالتالي الإمتثال بعادات غذائية سليمة ونمط حياة صحي.

من الجدير بالذكر، أن الفطور المتوازن والصحي يمكنه توفير ما يصل إلى ثلث اللإحتياجات الغذائية اليومية لك ولعائلتك ومثال على ذلك قد يكون الفطور طبق من الحبوب الكاملة مع حليب نصف منزوع الدسم وحصة فاكهة.

إن وجبة الفطور المتوازنة تساهم في نمو الأطفال السليم من خلال:

• تعزيز تركيزهم بتوفير التغذية الأساسية التي تساعدهم على التعلم والدراسة بشكل أفضل.

• أداء بدني أفضل بعد تناول وجبة الإفطار التي تزودهم بالمزيد من الطاقة .

• تحسن في سلوكهم ومزاجهم، فالأطفال لديهم تركيز أفضل عندما لا يشعرون بالتعب أو الجوع.

كيفية الاحتفال بيوم الحبوب

تمتعي بها وحاولي إيجاد شيء جديد لتناوله معها. هل جربتها مع الزبادي بدلاً من الحليب؟ يمكنك إعداد مختلف وصفات رقائق الحبوب مضافاً إليها الفاكهة المفضلة لديك وتشكيلة من المكسرات! تمتعي بارتجال الوصفات مع أطفالك للاحتفال بيوم الحبوب!

قد تحتارين عند اختيار الحبوب الكاملة في بعض الأحيان، لكن أفضل طريقة لمعرفة إذا كان المنتج مصنوع من الحبوب الكاملة هو تفقد معلومات المنتج والشعار والقائمة الغذائية. يجب البحث عن كلمة “كامل” (whole) في قائمة المكونات.

وكلما كانت نسبة الحبوب الكاملة أكبر في المنتج كلما كان تصنيفها في القائمة أعلى. يمكنك أيضاً البحث عن علامة (الصح) الخضراء التي تدل على أن المنتج مصنوع من الحبوب الكاملة.

وأخيرا لتعلمي إن المصطلحات المستعملة مثل البنّي، العضوي، القمح المقشور، غني بالألياف، الحبوب المتعددة لا تعني بالضرورة حبوب كاملة. تحتوي الحبوب الكاملة على أجزاء الحبوب الثلاثة بينما تحتوي الحبوب المتعددة على عدة أنواع من الحبوب، وعادة ما تكون مكررة.