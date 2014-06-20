حقائب نجمات هوليود تتأرجح بين الكلاسيكي والصارخ

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حسناوات أفلام هوليود يتنافسن في أفلامهن وإطلالاتهن، لنلقي نظرة على اختيار نجمات السينما الأميركية لحقائبهن هذا العام.

نجمة فيلم “focus ” مارجوت روبي اختارت حقيبة بالون الأحمر الصارخ، ماركة ” Elena Ghisellini Vicky bag” خلال رحلتها إلى لوس انجلوس.

وتظهر الحسناء الأسترالية، خلال رحلة أخرى إلى نيويورك، حاملة حقيبة من الجلد الأسود ماركة ” Randall East-West Tote”، يبدو أن النجمة الشابة تميل إلى الحقائب الجلدية الكلاسيكية، لكن من أسماء جديدة في عالم الأزياء.

الأربعينية الجميلة، صاحبة الطلة المثيرة والروح الفكاهية، صوفيا فيرجارا، تظهر وهي تغادر النادي الصحي، حاملة لحقيبة بيضاء ماركة ” HERMES “، وفي لقطة أخرى تظهر فيرجارا أيضاً بحقيبة بيضاء ماركة ” Chanel ” يبدو أن النجمة الكولومبية من عشاق اللون الأبيض.

أما بطلة فيلم “الخارقون” والملقبة بالأرملة السوداء، سكارليت جوهانسون، تظهر حاملة لحقيبة أنيقة من ” dolce and gabbana”.

وتظهر جينفر أنستون، بطلة فيلم “she is funny that way ” حاملة لحقيبة باللون البني ماركة “tom ford”.

وأخيراً نترك لك التعليق، برأيك من الأفضل بالاختيار.

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