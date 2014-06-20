لافتة “هوليوود” تتحول إلى “هوليويد” تكريماً لمخدر الماريوانا

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استيقظ سكان جنوب كاليفورنيا صباح الأحد ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ عام 1923 وقد تحولت إلى “هوليويد”، حيث تغيرت أحرف اللافتة المعلقة على تلة تطل على مركز السينما والتلفزيون من “هوليوود” إلى “هوليويد” تمجيداً لمخدر الماريوانا الذي يطلق عليه “ويد”.

وقال السارجنت بروبرت بايان من إدارة شرطة لوس أنجلوس في حديث هاتفي إلى “رويترز”، إن كاميرات المراقبة في المدينة التقطت صوراً لشخص يرتدي ملابس سوداء في نحو الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) تعتقد الشرطة أنه وراء تغيير أحرف اللافتة.

وأضاف، إن قماشاً مشمعاً (تاربولين) وُضع على حرفين لتبديلهما والحراس يدرسون كيفية إزالته.

الجدير بالذكر أن الناخبون في كاليفورنيا أقروا بسهولة قراراً يجعل تعاطي الماريوانا للبالغين غير مجرم قانونياً في الثامن من نوفمبر، رغم أن المخدر ظل محظوراً في القانون الاتحادي الأميركي.