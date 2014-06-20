لمسات ديكور دافئ في منزلك هذا الشتاء

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حتى يتناسب ديكور منزلك مع الأجواء الباردة في فصل الشتاء، وحتى يشعر أفراد أسرتك بالدفء، عليك أن تقومي بتغيير ديكور منزلك ليتماشى مع الأجواء الشتوية، خاصة أنك وأسرتك ستمكثين في البيت أغلب الوقت لتفادي الأجواء الباردة في الخارج، لذلك اغتنمي تلك الفرصة الذهبية لكي تشيعي الدفء والبهجة بين أفراد أسرتك، وهذه نصائح بسيطة لديكور دافئ هذا الشتاء:

ألوان دافئة

اعتمدي الألوان الترابية في المفروشات، والوسادات، والسجادات، والستائر، والمصابيح، والأكسسوارات الزخرفية.

أقمشة سميكة

قومي باستبدال الأقمشة الخفيفة بأخرى سميكة، والمقصود بذلك أقمشة الستائر والمفروشات.

رسوم خريفية على الجدران

يمكنك إذا شئت وضع ورق حائط تحمل أشكال أشجار ونباتات خريفية بألوانها الجميلة الدافئة حيث تتدرج بألوان البني والأحمر والبرتقالي، عندها ستشعرين بجمال الشتاء داخل منزلك.

أزهار داخل المنزل

زيني غرفة الطعام أو غرفة الجلوس أو الصالون بأوانٍ زجاجية فيها باقة من الأزهار والأغصان الشتوية، كما يمكنك تثبيت أكاليل زهور خضراء لإضافة لمسة من الأناقة الموسمية.

تزيين المدفأة

احرصي على تنظيف المدفأة والمدخنة، وتحضير الكمية اللازمة من الحطب، وإن كنت ممن لا يحب استخدام المدفأة، يمكنك وضع المدفئة الصناعية لإضافة قدر من الجمال والدفء.

إنارة دافئة

استبدلي المصابيح ذات الألوان الزرقاء الباردة بأخرى ذات ألوان صفراء دافئة، فلون الضوء له تأثير كبير في الديكور وأجواء المنزل، واختاري أيضاً أغطية المصابيح بألوان ترابية دافئة.

سجاد سميك

لحجب البرد المنبعث من الأرضية وبث الدفء في أرجاء الغرفة، يمكنك وضع سجاد مصنوع من جلد الغنم إلى جانب السرير.

السلالم الفاصلة بين الطوابق

إذا كان منزلك مؤلفاً من طابقين أو طوابق عدة، يمكنك أيضاً تبديل ألوان السلالم الفاصلة بين الطوابق، وطلاؤها بألوان خريفية، مثل الأصفر أو البرتقالي أو البني أو الأحمر الداكن، من شأن ذلك تبديل أجواء الديكور وجعلها متماشية أكثر مع أجواء الشتاء.

تزيين غرف النوم

لتعطي الأجواء الدافئة في غرف النوم زينيها بمظلات من الأقمشة الخفيفة ورصيها بلمبات صغيرة على شكل نجوم، كما يمكنك وضع الوسائد بداخل أغطية مصنوعة من التريكو.

تناقض بين الداخل والخارج

اجعلي الديكور الداخلي للمنزل دافئاً وحميمياً ومتناقضاً مع الطبيعة العارية والباردة في الخارج.

فالسجادات الترابية اللون، والمفروشات ذات الأقمشة السميكة والداكنة اللون، والسجادات السميكة الحاجبة لبرد الأرضية،، والستائر السميكة والداكنة اللون تجعل ديكور المنزل دافئاً ومتناقضاً بشكل محلوظ مع السماء الملبدة بالغيوم الرمادية والأشجار العارية الأغصان.