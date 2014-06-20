أعدي أفضل خلطات البهارات في منزلك

شارك

أساس نجاح إعداد معظم الأطباق خاصة أطباق اللحوم والطيور والأسماك هي البهارات والتوابل، وهناك العديد من خلطات البهارات الخاصة بأطباق اللحوم والدجاج وغيرها.. المهم أن تكون مدروسة وبمعايير صحيحة وطازجة، لذلك سنقدم لك هنا طريقة إعداد خلطات البهارات المختلفة في المنزل حتى تتأكدي منها بنفسك وتكون مكوناتها كلها طازجة.

بهارات اللحوم:

جميع البهارات تكون مطحونة

– ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

– ملعقة كبيرة من الفلفل الحار (حسب الرغبة)

– ملعقة كبيرة بابريكا

– ملعقة كبيرة من الروزماري المطحون

– ملعقة كبيرة من الزعتر البري المطحون

– ملعقة كبيرة زعفران

– ملعقة كبيرة زنجبيل

– ملعقة ونصف كبيرة قرفة

– ملعقة كبيرة هيل ناعم

– ملعقة ملاعق كبيرة من الكاري

– ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

– ملعقة كبيرة من أوراق اللاورى أو الغار المطحونة

– ملعقتان كبيرتان من الكمون

– 3 ملاعق كبيرة من بهارات البرياني

– 3ملاعق كبيرة من السماق

اخلطيهم جيداً وضعيهم في برطمان زجاجي واحتفظي بها لاستعمالها عند طبخ اللحوم.

بهارات الدجاج:

– نصف ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

– نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار

– ملعقة كبيرة بابريكا

– ملعقة كبيرة من الروزماري المطحون

– ملعقة كبيرة من الزعتر البري المطحون

– ملعقة كبيرة زعفران

– ملعقة كبيرة زنجبيل

– ملعقة كبيرة من الثوم المطحون

– ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة

– ملعقة كبيرة قرفة

– ملعقة كبيرة من الكمون

– ملعقة كبيرة هيل ناعم

– ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

– ملعقة كبيرة من الكبيبة الصيني

– ملعقة كبيرة من أوراق اللاورى أو الغار المطحونة

– 3 ملاعق كبيرة من بهارات البرياني

– 3 ملاعق كبيرة من السماق

بهارات الشاورما (اللحم أو الدجاج)

– ملعقتين لكل كيلو عند التتبيلة

– ملعقة كبيرة كمون

– ملعقة كبيرة كزبرة جافة

– ملعقة كبيرة ثوم مجفف

– نصف ملعقة كبيرة بابريكا

– ملعقة صغيرة كركم

– ملعقة صغيرة زنجبيل

– ملعقة صغيرة فلفل أسود

– نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

– نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض

– نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصيحة : لابد من استعمال برطمان زجاجي للتوابل لكي لا تفقد رائحتها وقيمتها الغذائية .