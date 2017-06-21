طريقة عمل المايونيز المنزلي

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يفضل تحضير المايونيز وتناوله في المنزل، حتى يكون أضمن من الناحية الصحية، وهو يتناسب كثيراً مع الأطباق الصيفية الخفيفة..

المقادير:

3 صفار بيض.

1/2 لتر زيت زيتون.

1/2 فنجان خل.

1/2 ملعقة مستردة.

1/2 ملعقة عصير ليمون.

1/2 ملعقة صغيرة سكر.

ملح

فلفل أبيض

طريقة التحضير:

يخلط صفار البيض في الخلاط الكهربائي بسرعة منخفضة، مع سكب الزيت بكميات قليلة جداً، حيث يبدأ المايونيز مع استمرار عملية التحريك في التشكل، بعد ذلك يضاف إليه الملح والفلفل والمستردة، وعند إضافة النصف المتبقي من الزيت إلى الخلاط، يسكب عليه عصير الليمون والخل بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة مع الخلط المستمر، الذي لا يجب أن يتوقف، بعد ذلك يحفظ المايونيز داخل الثلاجة..ويقدم بارد