وصفات رائعة للتخلص من نحافة الوجه

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هناك من الفتيات من يعانين من نحافة الوجه، خاصة إذا كان شكله مستطيلاً، وتتمنى لو يصبح ممتلئاً، لذلك تبحث في كل السبل من أجل تحقيق هذه الغاية.

وفي نفس الوقت تفضل الحلول البعيدة عن الجراحة، وفي الحقيقة هناك عناصر طبيعية رائعة تستطيع أن تجعل الوجه النحيف نضراً وبالحجم الذي يمنحه السحر والجاذبية المطلوبة..

إليك قائمة بتلك العناصر

استعيني بحيلة ترطيب الوجه بالزيوت الطبيعية، من خلال حركات دائرية تظهره أكثر امتلاءاً

يعرف الحليب بأنه غني بمادة البروتينات والمعادن الطبيعية وبالتالي فهو قادر أن يعوضك عن كل نقص تعانين منه في جسمك، وبالتالي يمنحك مظهر صحي وحيوي في وجهك. لكن حاولي تناول كوبين منه يومياً.

لن تحصلي على نضارة بشرة الوجه واتساع حجمه بشكل محسوس، إلا من خلال عصير التفاح والجزر وكذلك الليمون ممزوجين معاً، لاحتواء هذا العصير على مادة الكولاجين الطبيعي، الذي يمنح جلد الوجه أقصى درجات النعومة في الملمس، وينصح بتناول كوب واحد يومياً كل صباح، حتى يتسع حجم الوجه وتمتلأ منطقة الخدود.

لا تقتصر فائدة مادة الجلسرين على ترطيب بشرتك ومنحها مرونة عالية، بل تفيد بالتخلص من نحافة وجهك أيضاً، لكن بشرط أن تكرري عملية استعماله لعدة أسابيع، فقط اخلطي كمية متساوية من الجلسرين وماء الورد، وافردي هذا الخليط على وجهك قبل النوم، واغسليه بعد الاستيقاظ صباحاً.

اعلمي أن حبوب الخميرة قادرة على تخليص جسمك كله من عيب النحافة وليس وجهك فقط، وفوق كل ذلك تضاعف من شهيتك للطعام، وبإمكانك تناولها بعد وجبات الأكل اليومية مرتين في اليوم، ويمكنك تناول حبوب الخميرة التي تباع في الصيدليات، وواظبي على تناولها وسترين النتيجة بعد عدة أيام.

قد يبدو أن الكربوهيدرات التي تجدينها في المعكرونة والأرز والخبز، يمكنها أن تمنحك غذاءاً فقط، لكنها مصدر حقيقي للطاقة وقادرة على تسمين الوجه في ظرف زمني قياسي..فحاولي أن تكثري منها في نظامك الغذائي.