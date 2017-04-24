خلطات طبيعية تخلصك من الشعر الذي ينمو تحت الجلد

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إذا كنت تعانين من نمو الشعر تحت الجلد فلست الوحيدة التي لديها هذه المشكلة ومعك كل الحق في الضيق منها ليس فقط بسبب مظهر الجلد غير الصافي ولكن بسبب ما تتركه هذه المشكلة من آثار سلبية فهي تتسبب ببعض الألم وخاصة عند محاولة إزالة الشعر كما تتسبب بالحكة وفي بعض الأوقات بالتهاب الجلد وتبدأ هذه المشكلة غالباً عند حلاقة الشعر أو إزالته بواسطة الشمع ولكن يمكنك التخلص من هذه المشكلة باستخدام بعض الخلطات المنزلية البسيطة مع الحرص على المداومة عليها.

حلول لمشكلة نمو الشعر تحت الجلد

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات فهو يهدئ البشرة ويقتل البكتيريا الموجودة على الجلد كما يساعد على التخلص من مشكلة الشعر الذي يظهر تحت الجلد. فقط ضعي القليل من خل التفاح المخفف بالماء على جلدكربواسطة قطنة واتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر وكرري العملية يومياً.

الخيار

يحتوي الخيار على الكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج الذي يقلل من تهيج البشرة والألم وقدرته الكبيرة على التخلص من الشعر النامي تحت الجلد. فقط قومي بوضع شرائح من الخيار الطازج في الثلاجة لمدة نصف ساعة بعد ذلك دلكي جلدك به ثم اغسليه بماءٍ فاترٍ ويمكنك أيضاً هرس بعض الخيار وإضافة القليل من الحليب إليه ووضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ونقع قطعة من القماش في الخليط ووضعها على جلدك ثم اغسلي جسمك بماء فاتر.

العسل

يتمتع العسل بالعديد من المواد المضادة للجراثيم والتي تمنع الإصابة بالعدوى والعديد من الأمراض لذلك يمكنك وضع العسل على جلدك للتخلص من الشعر الذي ينمو تحت الجلد وتركه لمدة عشر دقائق ثم غسله بالماء البارد.

الصبار

يستخدم الصبار في إعداد الكثير من كريمات ترطيب البشرة والخلطات الطبيعية كما أنه مفيد في التخلص من الشعر الذي ينمو تحت الجلد ويعمل كمهدئ للحكة ويحافظ على رطوبة البشرة فقط قومي باستخراج جل الصبار من شجرة الصبار ودلكي به جلدك لمدة نصف ساعة واغسليه بعد ذلك بماء فاتر وكرري وضعه مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل.