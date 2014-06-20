4 وصفات طبيعية رائعة لتنظيف فروة شعرك

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قد يغفل عن بالك أن فروة الرأس هي الأرض الصلبة لصحة وجمال الشعر فإذا كانت هذه الجزئية تالفة وتعبة لديك سينعكس ذلك على صحة وجمال شعرك مهما حاولت العناية به ولعل القشرة هي ألد أعداء فروة الرأس، وكذلك بقايا ترسبات الشامبو والكريمات والزيوت التي قد تتجمع على فروة الرأس وتكون سبباً في عدم تنفسها بطريقة صحيحة، لذلك سنقدم لك بعض أفضل الطرق الطبيعية للعناية بفروة الرأس وتنظيفها من الترسبات والقشرة

1- مغلي البابونج:

يتميز البابونج بقدرته العلاجية للالتهابات مما يعني فائدته في علاج فروة الرأس، والقضاء على قشر الشعر والتقشير اللطيف لفروة الرأس، لذلك ينصح بغلي البابونج وتبريده ثم استعماله لشطف الشعر بعد غسله بشامبو الأطفال اللطيف حيث لا يحتوي على مواد كيمائية مضرة.

2- خل التفاح وماء الأكسجين:

وصفة مفيدة تعمل على تطهير فروة الرأس والقضاء على البكتيريا والفطريات التي تؤدي لظهور القشرة والبثور، كما تعمل على تنظيف فروة الرأس من الترسبات العنيدة، وذلك بخلط فنجان من خل التفاح مع نقاط من ماء الأكسجين بتركيز 10%، مع عشر فناجين من الماء المفلتر، وتدليك فروة الرأس بها جيداً لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه جيداً بالماء الفاتر.

3- زيت شجرة الشاي مع زيت الصبار:

يتميز زيت شجرة الشاي بتقليل إفراز الزيوت في فروة الرأس مما يفيد في علاج الشعر الدهني، وذلك بخلط قليل من زيت شجرة الشاي مع قليل من زيت الصبار ثم تدليك فروة الرأس كل مساء، وغسل الشعر في الصباح بالماء الدافئ.

4- صودا الخبز “بيكربونات الصوديوم: ”

تعمل على تقليل درجة حموضة فروة الرأس مما يحمي فروة الرأس من الإصابة بالفطريات، كما تعمل على إذابة الترسبات المغطية لفروة الرأس، لذا يمكن غسل الشعر بمحلول مكون من ملعقة من بيكربونات الصوديم مع ربع فنجان من الماء لتدليك فروة الرأس لمدة ثلاث دقائق ثم شطف الشعر بالماء الفاتر.