خلطات طبيعية بطلها “النشا” لنضارة بشرتك

شارك

” النشا” البودرة المستخرجة من نبات الذرة لها استخداماتها في صناعة أصناف الحلوى ولكن ليس هذا دورها فقط، حيث يعرف النشا بأنه من أفضل الوصفات المنزلية لعلاج التهابات الجلد كما يمكن أن يقلل من العرق في الايام شديدة الرطوبة إذا ما تم رشه على الجلد. النشا موجود في مطابخ الجميع ويستخدم في وصفات الطعام لكن مانقدمه اليوم هو وصفات منزلية لجمالك باستعمال النشا.

1- يمتص الدهون

إذا كانت بشرتك دهنية اخلطي ملعقة من النشا وملعقة من الطمي ونصف ملعقة من العسل ووزعي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف ثم اغسلي وجهك بالماء فقط.

2-مقشر طبيعي:



يمكنك استخدام النشا كمقشر ومنظف للبشرة لإزالة الخلايا الميتة، اخلطي ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الجلسرين، ملعقة كبيرة من الزبدة وبضع قطرات من الزيت اللوز وزيت الزيتون واخلطي جميع المكونات ودلكيها على وجهك واتركي الخليط حتى يجف ثم اغسلي وجهك بالماء.

3-مزيل للرؤوس السوداء:



اخلطي ملعقة من النشا مع ملعقة من الخل، وزعي العجينة تدهن على مناطق الرؤوس السوداء وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تمسح بقطعة مبللة من القطن ثم تغسل بالماء الدافئ.

4-للاسترخاء أثناء الاستحمام:



اصنعي من المكونات التالية نصف كوب من صودا الخبز، نصف كوب من عصير الليمون، ربع كوب من النشا خليط وأضيفي له بضع قطرات من الزيوت الطبيعية مثل جوز الهند أو الزيتون وأضيفي ملعقتين أو ثلاثة من الخليط على ماء الاستحمام قبل الجلوس فيه.

5 يمتص عرق القدمين:



انثري بعضاً من النشا في حذائك قبل ارتداءه لتمتص النشا الرطوبة وتمنع تعرق القدمين وتمنع كذلك رائحة القدمين الناتجة عن التعرق.

6-مانع لرائحة العرق:



يمكنك مزج النشا مع صودا الخبز ووضع هذا المزيج في الماكن كثيرة العرق مثل الإبطين لتقليل العرق ومنع الرائحة الناتجة من التعرق.