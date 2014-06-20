وصفات طبيعية مجربة للتخلص من اصفرار الأسنان

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لابد من الاعتناء بنظافة الفم والأسنان من ناحية صحية ومجتمعية فمن غير المقبول أن تصدر رائحة كريهة من الفم أو أن تكون الأسنان صفراء وسوداء لذلك من الضروري التخلص من الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة المحرجة وسنتطرق إلى تلك الأسباب وسبل التخلص من هذه المشكلة

سبب اصفرار الأسنان وتسوسها

ينتج من وجود الجير حيث يتكون على شكل طبقة رقيقة تعيش فيها البكتيريا وتنمو في بيئة مناسبة لها وتسمى طبقة البلاك ، وقد تكون طبقة لزجة شفافة تتكون من البكتيريا واللعاب وبقايا الطعام في الفم ، وقلة النظاقة المستمرة في الأسنان تجعل منها بيئة خصبة لنمو البكتيريا وتكون الجير على الأسنان بكل سهولة مما يسبب المعاناة والمرض

إزالة الجير من الأسنان :

هناك طريقتان إحدهما زيارة طبيب الأسنان الذي بتنظيف للأسنان بصورة دورية وإزالة الجير الصلب المتراكم فوق سطح الأسنان

أما الطريقة الأخرى هي إزالة الجير نهائياً من الأسنان بإستخدام العديد من الطرق المنزلية التي أثبتت نجاحاً كبيراً ومؤثراً في وداع الجير، منها

الملح

تحضير محلول منظف من الملح من خلال استخدام ملعقة من كربونات الصوديوم مع كمية من الملح والقيام بتنظيف الأسنان باستخدام فرشاة وهذه العملية تساعد على إزالة الجير من الأسنان وتطهير الفم

زيت السمسم

يمكن استخدام ملعقة من زيت السمسم في نصف كوب من الماء كغسول يومي للفم ، حيث يعمل على تشكيل الحماية ضد تراكم الجير على أسطح الأسنان.

زيت القرنفل

له دور كبير في تنظيف وتطهير الفم من البكتيريا ، فيمكن استخدامه كعلاج للكثير من آلام اللثة والأسنان، ومن خلال المضمضة به يعمل على إزلة الجير من الأسنان من خلال تحريك زيت القرنفل في الفم.

زيت جوز الهند

استخدام زيت جوز الهند يكون عاملاً وقائياً لأنه يساعد على منع تراكم الجير على الأسنان

الخل

من أنجح العلاجات لإزاله الجير لأنه ينجح في القضاء على البكتيريا، ويمكن تحضير محلول من الخل والماء ويضاف إليهم ملعقة من الملح واستخدامهم كغسول للفم مرة يومياً.