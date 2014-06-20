جمال

وصفات طبيعية مجربة للتخلص من اصفرار الأسنان

by سهام صالح
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

وصفات طبيعية مجربة للتخلص من اصفرار الأسنان

لابد من الاعتناء بنظافة الفم والأسنان من ناحية صحية ومجتمعية فمن غير المقبول أن تصدر رائحة كريهة من الفم أو أن تكون الأسنان صفراء وسوداء لذلك من الضروري التخلص من الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة المحرجة وسنتطرق إلى تلك الأسباب وسبل التخلص من هذه المشكلة

سبب اصفرار الأسنان وتسوسها

ينتج  من وجود الجير حيث يتكون على شكل طبقة رقيقة تعيش فيها البكتيريا وتنمو في بيئة مناسبة لها وتسمى طبقة البلاك ، وقد تكون طبقة لزجة شفافة تتكون من البكتيريا واللعاب وبقايا الطعام في الفم ، وقلة النظاقة المستمرة في الأسنان تجعل منها بيئة خصبة لنمو البكتيريا وتكون الجير على الأسنان بكل سهولة  مما يسبب المعاناة والمرض

إزالة الجير من الأسنان :

هناك طريقتان إحدهما زيارة  طبيب الأسنان الذي بتنظيف للأسنان بصورة دورية وإزالة الجير الصلب المتراكم فوق سطح الأسنان

أما الطريقة الأخرى  هي إزالة الجير  نهائياً من الأسنان بإستخدام العديد من الطرق المنزلية التي أثبتت نجاحاً كبيراً ومؤثراً في وداع الجير، منها

الملح

تحضير محلول منظف من الملح من خلال استخدام ملعقة من كربونات الصوديوم مع كمية من الملح والقيام بتنظيف الأسنان باستخدام فرشاة وهذه العملية تساعد على إزالة الجير من الأسنان وتطهير الفم

زيت السمسم

يمكن استخدام ملعقة من زيت السمسم في نصف كوب من الماء كغسول يومي للفم ، حيث يعمل على تشكيل الحماية ضد تراكم الجير على أسطح الأسنان.

زيت القرنفل

له دور كبير في تنظيف وتطهير الفم من البكتيريا ، فيمكن استخدامه كعلاج للكثير من آلام اللثة والأسنان، ومن خلال المضمضة به يعمل على إزلة الجير من الأسنان من خلال تحريك زيت القرنفل في الفم.

زيت جوز الهند

استخدام زيت جوز الهند يكون عاملاً وقائياً لأنه يساعد على منع تراكم الجير على الأسنان

الخل

من أنجح العلاجات لإزاله الجير لأنه ينجح في القضاء على البكتيريا، ويمكن  تحضير محلول من الخل والماء ويضاف إليهم ملعقة من الملح واستخدامهم كغسول للفم مرة يومياً.

You may also like

Leave a Comment