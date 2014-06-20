اذا كنت مدخناً فعليك بالعسل

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بالرغم من أضرار التدخين الصحية الخطيرة إلا أن البعض يصر على ممارسة هذه العادة السيئة ولمن لم يبتعد عن هذه العادة نقول له بان هناك نتائج جديدة ومهمة تؤكد أن العسل يعتبر غذاء مفيد جداً للمدخنين، وقد كشفت أحدث الدراسات أيضاً إلى أن الجذور الحرة الضارة بجسم الإنسان، والتي تؤدي إلى شيخوخة الجسم وتلف الخلايا والإصابة كذلك بكثير من الأمراض والمشاكل الصحية، والتي عادةً ما يكون التدخين أحد أسباب وجودها في الجسم، فقد تبين أن العسل استطاع أن يقلل ويخفض من مستوى الجذور الحرة داخل جسم المدخنين عند الذين تناولوا العسل يومياً بمقدار ملعقة طعام كبيرة ” أي ما يعادل 20 غرام تقريباً “.

فالعسل عبارة عن مادة غذائية لها فوائد طبية وعلاجية متعددة ومهمة جداً لجسم الإنسان وصحته، وعموماً فإن العسل يعتبر بمثابة مضاد حيوي طبيعي ومطهر لجسم الإنسان، فهو يقتل العديد من الميكروبات والجراثيم، ويقوي الجهاز المناعي، ويسهل عملية الهضم، وينشط الدورة الدموية، ويطرد البلغم ويهدئ السعال ويقوي البصر، ويعالج الإمساك ويقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ويخفف من أعراض النزلات البردية (كالإنفلونزا والرشح والزكام)، ويمنع تكون وتكاثر الخلايا السرطانية، ويعالج الحروق والجروح، ويساهم في تهدئة النفس والأعصاب، ويقضي على رائحة الفم الكريهة.

وأخيراً … رغم فوائد العسل للمدخنين ومساهمته في التخلص من الجذور الحرة الموجودة بكثرةة في أجسامهم، فهذا لا يعني أن على المدخن الإستمرار في ممارسة هذه العادة السيئة، والمضرة جداً في صحة الجسم ، والتي تجلب أمراض كثيرة ومميتة ، فلذلك وجب على المدخن الإقلاع والتوقف عن التدخين فوراً ، حفاظاً على صحته وتجنباً للأمراض الخطيرة والقاتلة.