العسل الطبيعي سر الصحة والجمال

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العسل الطبيعي، تلك المادّة السكريّة التي يقوم النحل بإنتاجها من رحيق الزهور، يحمل فوائد عظيمة، جعلته يدخل في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل. لعل أبرز ميزاته أنه يعمل على تقوية الجسم وتقوية جهاز المناعة، ويعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً، بل أنه يقضي على المشاكل العديدة التي تعاني منها بشرة الوجه وسنأتي بالتفصيل على تلك الفوائد التي يحملها العسل الطبيعي

خواص العسل الطبيعي

– العسل الطبيعي الطازج له قوام سائل كثيف، وتختلف كثافته ولزوجته من نوع لآخر باختلاف المواد المكونة له وخاصة نسبة الماء فيه

– يختلف لون العسل الطبيعي من اللون الفاتح الشفاف إلى اللون الكهرماني أو الأسود، فجميع أنواع العسل تأخذ درجات اللون الأصفر والكهرماني.

– العسل الطبيعي قادر على امتصاص الرطوبة من الجو المحيط الذي تشكل نسبة الرطوبة فيه نسبة أعلى من 60% .

فوائد العسل

شفاء الحروق: حيث يعمل العسل على تعقيم مكان الحرق، وتسريع إعادة تجديد الأنسجة، وتخفيف الالتهاب.

شفاء الجروح: فقد وجدت الدّراسات أنّه فعّال في علاج جميع أنواع الجروح تقريباً، مثل الجروح بعد العمليات الجراحيّة، وتقرّحات القدم المزمنة، والخراجات، والخدوش، والجروح الجلديّة التي تحصل في حالات استخراج الجلد للاستعمالات العلاجيّة، والتقرّحات التي تحصل بسبب ملازمة الفراش، والانتفاخ والتّقرح الذي يصيب اليدين أو القدمين بسبب البرد، والحروق، وجروح جدار البطن، واللباسور، والجروح المُتعفّنة، وغيرها، كما وُجِد أنّ العسل يساعد في تخفيف روائح الجروح، والقيح، وتنظيف الجروح، وتخفيض التهابات العدوى، وتخفيف الألم، وتسريع مدّة الشّفاء.

الوقاية وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة، والإثني عشر، والقرحة النّاتجة عن البكتيريا.

يُعالج العسل حالات الإسهال، والتهاب المعدة والأمعاء.

العسل الطبيعيّ آمن وفعّال في علاج تقرّحات الفم، والأعضاء التناسليّة التي يسببها فيروس.

يعمل العسل على تحسين حالة مرض السكّري، فقد وَجَدت الدّراسات أنّ تناول العسل يوميّاً يُسبّب انخفاضاً بسيطاً في مستوى الجلوكوز، والكولسترول، ووزن الجسم عند المصابين بمرض السكّري، ووُجِد أنّ العسل يُبطئ من ارتفاع سكّر الدّم مُقارنة بسكّر المائدة أو الجلوكوز.

يعمل على تخفيف الكحّة، حيث أنّ تناول العسل قبل النّوم يُخفّف من أعراض الكحّة عند الأطفال من عمر سنتين فأكثر بدرجات فعالة مُشابهة لدواء الكحّة .

علاج بعض حالات العيون، مثل التهاب الجفون، والتهاب القرنيّة، والتهاب المُلتحمة، وجروح القرنيّة، وحروق العين الحرارية والكيميائية.

وجدت العديد من الدّراسات أنّ العسل يُعتبر مصدراً جيّداً للكربوهيدرات خاصّة للرّياضيين قبل وبعد تمارين المقاومة، وتمارين القدرة على التّحمل (الأيروبيك).

فوائد العسل على الوجه