حورية فرغلي: التعامل مع الحيوانات أفضل من البشر

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دائماً ما تثير الفنانة حورية فرغلي الجدل حولها مع كل ظهور إعلامي لها. فتارة تخرج علينا بعمليات تجميل عجيبة ولربما كان الأنسب القول بأنها عمليات تشويه.

وتارة أخرى تستفز الجمهور بتصريحات نارية تكررها كثيراً. فخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي بفقرة “هنا الستات” أطلقت العنان للسانها بتصريحات غاية في الاستفزاز.

ففي البداية أكدت أنها ” حمدت ربنا” بعدما أزالت الرحم. وهذا الحمد لله على الضراء يحسب لها وليس عليها ولكنها لم تتوقف بحديثها عند ذلك.

حيث ذكرت أنها بعدما حمدت ربنا – على حد تعبيرها – قامت بتربية الكلاب وشعرت بأن التعامل مع الحيوانات أسهل بكثير من التعامل مع البشر.

لم تكن هذه هي المرة الأولي التي تدلي فيها فرغلي بهذه التصريحات، فقد سبق أن ذكرتها مع الإعلامي عمرو الليثي أيضا.

فعندما سألها الليثي عن الوحدة التي تعيشها بدون زوج ولا أبناء، أكدت أنها ليست وحيدة وقالت بالحرف الواحد ” لست وحيدة، عندي كلابي وأحصنتي وسلحفتين” وأكدت حورية فرغلي لليثي أنها تحب معاشرة الحيوانات أكثر من البشر، فالخيانة في طبع البشر أما الحيوانات فتحبها بدون مصلحة.

هكذا هو رأي الفنانة حورية فرغلي، قد يتفق البعض معها لكن في النهاية لا نختلف أنها تصريحات مستفزة.