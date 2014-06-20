حورية فرغلي ترغب في السفر و الاستقرار بأمريكا

شارك

فضيلة بودريش

عادت الفنانة المصرية حورية فرغلي مجددا ، لتستأنف عملها في تصوير المشاهد الخارجية لفيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان “طلق صناعي” بعد الإجازة، التي منحت إلى فريق العمل عقب الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية، المتعلقة بالديكور الرئيسي على مستوى استديو مصر، حيث تم تحضيره ليكون مقرا لمبنى السفارة الأمريكية بمصر.

تبدو قصة هذا العمل الفني الجديد لحورية فرغلي جد مشوقة، كونها تتناول أحداثا لا تخلو من الإثارة بطلاها زوجين، يتطلعان للسفر والاقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن يرفض طلبهما، وتحدث العديد من المفاجآت في خضم تطور الأحداث الجارية، وتجسد دور الزوجة التي تحمل رغبة كبيرة للتحليق والسفر نحو بلد العم سام، الممثلة حورية فرغلي ويقاسمها البطولة كل من الفنان ماجد الكدواني ومي كساب ومصطفى خاطر وإيمان الزيدي وبيومي فؤاد وعبد الرحمن أبو زهرة وكتب سناريو الفيلم كل من محمد خالد وشيرين دياب، وأخرجه خالد دياب.

يذكر أن الفنانة المصرية المتألقة حورية فرغلي ولدت وعاشت بالامارات العربية، ولم تعد إلى بلدها الأصلي مصر إلا عام 2009، حيث حازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، لكنها تنازلت عنه لوصيفتها نور السمري، ومثلت منتخب الإمارات للفروسية، ولم تقتحم عالم الفن إلا في عام 2010 صدفة ومن دون تخطيط، وسجلت مشاركتها بأداء دور البطولة في عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية. وكان أول ظهور لها فنيا من خلال فيلم “كلمني شكرا”، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة “مروة جبريل السينمائية”، وهناك تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة سنة كاملة، و جاء ظهورها الثاني عبر مسلسل “الشوارع الخلفية”، الذي قدمته عام 2011. وقبل ذلك درست حورية فرغلي إدارة الأعمال بإنجلترا.

شارك

Comments

comments