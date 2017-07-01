هروب اضطراري يحقق أعلى الإيرادات…..نجل أحمد السقا يقصف جبهة محمد رمضان

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حرص نجل أحمد السقا “ياسين” على تهنئة والده على النجاح الذي حققه فيلمه الأخير “هروب اضطراري”.

وعلق ياسين على موقع انستجرام بنشر صورة لدراجة بخارية استخدمت في كواليس الفيلم. وهذه الدراجة تحمل رقم “1”، وعلق ياسين قائلاً “الشقاوة صمت”.

عشاق وجمهور محمد رمضان اعتبروا أن الصورة قصف جبهة، وقُصد بها أن فيلم “هروب إضطراري” حصل على المرتبة الأولى من حيث الإيرادات.

فرد الجمهور على ياسين نجل السقا بالقول “بس يا بابا لسه المشوار طويل.” يذكر أن فيلم هروب إضطراري حقق أعلى إيرادات في موسم العيد وحتى وقتنا الحالي، وجاء في المرتبة الثانية فيلم محمد رمضان “جواب اعتقال”.

أما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب فيلم “تصبح على خير” للنجم تامر حسني، في حين جاء فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” في المركز الرابع، المركز الخامس جاء من نصيب فيلم “الأصليين” بطولة النجم خالد الصاوي.