المدرب حسام مكي: لعبة تقييم مستوى القيادة الأولى من نوعها في الكويت

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يعتبر حسام مكي وهو مؤلف، مدرب ومحاضر طموح، في مجال القيادة Leadership. أخذ على عاتقه مسئولية نشر الوعي والفهم الصحيح لمفهوم القيادة الحقيقي، و مدى تأثيرها على جميع جوانب الحياة، لدى الأفراد في حياتهم الشخصية وفي مجال العمل.

حاصل على ترخيص معتمد من جامعة جون ماكسويل في الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة في هذا المجال، وفي تطوير الأساليب و البرامج المختصة في تنمية الأشخاص وتعليمهم قوانين و أسس القيادة.

يقدم لنا اليوم لعبة تقييم مستوى القيادة لدى الأشخاص “Leadership Game”. والتي تعد من أبرز وأحدث وسائل القيادة، بل تعتبر إحدى أهم وسائل التطوير التي اعتمدتها جامعة جون ماكسويل وهي الأولى من نوعها في الكويت.

لعبة تقييم مستوى القيادة لدى الأشخاص “Leadership Game”.

هي منتج ذكي تفاعلي، والهدف من تسميته “لعبة” هو خلق جو إيجابي مريح، بعيداً عن الجو التقليدي، باختصار هي عبارة عن بطاقات عليها أسئلة مختلفة تحفز على التفكير والتمعن وتجعلك تنظر إلى الأمور بمنظور جديد مختلف. يتم سحب هذه البطاقات من قبل اللاعبين كل حسب دوره.

يُقرأ السؤال ويُطبق سواء من خلال نقاش أو إبداء رأي و شرح وجهة نظر أو تدريب سريع، ويتخللها بعض الأمور التحفيزية. ومن خلال نوعية الأجوبة وتفاعل اللاعبين مع بعضهم، سيتم تحليل هذه الأجوبة من قبل المدرب، لتقييم كل شخص على حدى وتقديم تقرير عنه.

لعبة تقييم المستوى على صعيد الشركات

يؤمن حسام مكي بأنك عندما تساعد الأفراد على إدراك إمكانياتهم والوصول إليها، فإنك بالتالي تضاعف إمكانيات شركتك وتزيد من كفاءة الأداء.

وإذا أردت لشركتك أن تكبر و تتطور، عليك أن تركز على تطوير قادة حقيقيين في فريقك، وهذا ما سيساعدك عليه أداة “Leadership Game ، حيث أنها ستساعد على رفع مستوى الوعي بمبادئ القيادة الصحيحة، لتحقيق تغيير إيجابي لديهم على مستوى التواصل.

ويقول مكي: عندما تساعد شخص على إعطاء أفضل ما عنده، ذلك سيحفز الفريق بأكمله. هذه المهمة ليست بسهلة وفيها تحد كبير ولكنها ممتعة، وفي الوقت نفسه تعطي شعور بالرضا وتحقيق الذات. لماذا، ببساطة لأن كل شيء في الحياة، أساسه القيادة الصحيحة.

وفي النهاية، سنجد إن هذه اللعبة تضيء على الأمور الإيجابية لدى أي شخص، وتساعد على التفكير في أمور قد تبدو للوهلة الأولى بسيطة ولكن فيها عمق حياتي وعملي كبير.

وحتى يكون حديثنا موثقاً وموضحاً سأختم كلامي بنبذة عن جون ماكسويل وهو مؤلف، مدرب ومتحدث، بالاضافة إلى أنه يعتبر مرجعاً على مستوى الولايات المتحدة والعالم في مجال القيادة Leadership.

لديه العديد من الكتب والمؤلفات، والتي بيع منها أكثر من 24 مليون نسخة ب 50 لغة، كما أنه يعد من أكثر المؤلفين مبيعاً ورقم 1 حسب نيويورك تايمز.

في العام 2014، تم اختياره كأكثر خبير في القيادة شعبيةً في العالم حسب مجلة Inc.Magazine، وصنف الأكثر احترافاً على مدى ست سنوات متتالية حسب موقع LeadershipGuru.net.