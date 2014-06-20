مشروبات ساخنة تناولها آمن أثناء حملك

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في فترة الحمل تراعي المراة أموراً كثيرة سواءاً فيما تتناوله من أطعمة أو مشروبات أو أدوية ومن الأشياء التي تخشى تناولها تلك المشروبات التي تحتوى على الكافيين بالإضافة إلى الأعشاب الطبيعية التى تشكل خطورة على الجنين أو الولادة المبكرة، لذلك سنقدم لكِ عزيزتي الحامل قائمة بالمشروبات الساخنة الآمنة لتتناوليها أثناء الحمل

فى المجمل المشروبات التى تحتوى على الكافيين تقلل من كفاءة الجسم فى امتصاص العناصر الغذائية، كما أنها مدرة للبول، لكن شاى الأعشاب لا تضر نسبة الكافيين الموجودة فيه حملك فهو يرطب الجسم، ويوفر للجسم عناصر غذائية سهلة الامتصاص، كما أنه ملىء بمضادات الأكسدة وفيتامين «C»، الذى من شأنه أن يقلل من حدة التوتر والقلق، كما ان العديد من أنواع شاى الأعشاب تساعدك على تخطى الغثيان فى الصباح، وأخرى تعد الرحم للولادة.

أنواع شاي الأعشاب الآمنة للحوامل

– شاي الزنجبيل.. يقلل من الغثيان، ويساعد على الهضم، ويريح مشاكل المعدة، اشربي ثلاث أكواب فى اليوم على الأكثر.

– شاي نبات القراص.. يعطيكِ كمية كبيرة من الحديد والكالسيوم والمجنسيوم، اشربي من كوب إلى إثنين في اليوم على الأكثر.

– شاي ورقة توت العليق «الراسبري».. يؤهل الرحم للولادة، ويقلل من خطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة، يحتوي على المجنسيوم والكالسيوم، وتناوله آمن بدءاً من الثلث الثانى من الحمل، اشربى كوب واحد يومياً من الأسبوع الـ24، وكوبين في اليوم من الأسبوع الـ30، ثم ثلاثة أكواب في اليوم في الأسبوع الـ36

– شاي ورقة الهندباء.. ممتاز في حالة احتباس الماء في الجسم أثناء الحمل، يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له أثر لطيف في إدرار البول، أضيفى شاي الهندباء إلى شاي بنكهة أخرى، لأن له طعم يمتاز بالمرارة قليلاً.

– النعناع.. مفيد جداً ليريح عضلة المعدة والغثيان والقيء.

– شاي بالمريمية.. يحتوى على المجنسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة. كما أن له آثار إيجابية على الهضم والقولون والارتجاع