أفضل المشروبات الدافئة لعلاج أمراض الشتاء

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تحتاج أجسامنا في فصل الشتاء تحديداً إلى تناول المشروبات الدافئة، فهي من أهم ما يمد الجسم بالطاقة أثناء العمل أو الدراسة، بل وتساعد في الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد، وأمراض الشتاء عموما ، وهذه بعض المشروبات الصحية المفيدة والتي ستمنحك الدفء وفي نفس الوقت الوقاية من أمراض عدة:

– مشروب الزنجيبل

من أفضل المشروبات الساخنة التي يجب تناولها في فصل الشتاء، والتي تساعد الجسم في إنتاج الطاقة والحصول على الدفء اللازم، كما أنه طارد للبلغم ومفيد جدًا في نزلات البرد والكحة.

– الشاي الأخضر

يحتوي على مادتي “البوليفينول” و”الفلافونيد”، والتي أثبتت الدراسات الحديثة أهميتهما في تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض الموسمية التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء كأمراض الأنفلونزا والزكام.

– مشروبات الأعشاب الساخنة

يفضل التركيز على شرب مغلي بعض الأعشاب مثل، الكركديه والينسون والنعناع، والتي تمنح الجسم الدفء والراحة النفسية.

– قهوة الشعير

فهي صحية جدًا في الوقاية من برد الشتاء، ويتم تناولها عن طريق غلي الماء وإضافة فنجان من الشعير المحمص المطحون ثم تصفيتها، وتقدم كمشروب القهوة.

– مشروب الينسون

وهو يعمل كمسكنًا للسعال وطاردًا للبلغم.

– مشروب القرفة

تناول ملعقة صغيرة منه مع كوب ماء ساخن يساعد علي طرد البلغم وتطهير الجهاز التنفسي.

– مشروب البابونج

ينشط الدورة الدموية ويفيد في حالات البرد، وتتحقق أكبر فائدة منه من خلال إضافة ملعقة صغيرة من البابونج إلى كوب من الماء، ثم يتم غلي المزيج لمدة 20 دقيقة، وتركه ليبرد، ويتم تناول ثلث كوب من شاي البابونج ثلاثة مرات يوميًا قبل الأكل.

– الحلبة

ملطف لالتهاب الحلق ومفيد في حالات النزلات المعوية.

– الشْمر

مفيد في علاج الربو والسعال.

– الكمون

تناوله دافئًا خلال اليوم يعطي احساسًا بالراحة من أعراض البرد، ويلطف من حدة الرشح.

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