أطباق حساء لذيذة تمنحك الدفئ

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أكثر ما نحتاج إليه في هذه الأيام الباردة طبق حساء لذيذ يدب الدفئ في أجسامنا، لذلك سنقدم لك سيدتي بعض وصفات الحساء ليستمتع أفراد أسرتك بمذاقها فكوني معنا..

حساء العدس بالدجاج

المقادير:

كوب من العدس الأصفر

كوبان من الماء

ورقة غار

ربع كوب من الزيت النباتي أو ملعقتا طعام من الزبدة

بصلة متوسطة مفرومة

صدر دجاج مقطع إلى قطع كبيرة

ملعقة صغيرة من التوابل المتنوعة

ربع ملعقة صغيرة من البهار الأسود

ملح حسب الحاجة

6 أكواب من مرقة الدجاج

2 فص ثوم مهروسان

ملعقة صغيرة من أوراق إكليل الجبل

الطريقة

-توضع 3 أكواب من مرقة الدجاج في قدر كبيرة.

-يغسل العدس ويصفى ثم يضاف إلى المرقة.

-تضاف ورقة الغار ويطهى المزيج على النار حتى ينضج العدس.

-يهرس بعدها الخليط في خلاط الطعام للحصول على هريسة ناعمة وقشدية.

-يحمى الزيت أو الزبدة ويقلى البصل حتى يذبل.

-تضاف قطع الدجاج والملح والبهار مع 3 أكواب من الماء أو المرقة.

-يطهى الخليط لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى ينضج الدجاج.

-يضاف حينها الثوم المهروس وأوراق إكليل الجبل وتطفأ النار.

-يرفع لحم الدجاج من القدر ويفتت، ثم يعاد إلى الحساء.

-تضاف هريسة العدس إلى المزيج أعلاه وتعاد القدر إلى النار ويطهى محتواها لمدة 8 إلى 100 دقائق مع التحريك بين الحين والآخر.

-تطفأ النار ويقدم الحساء ساخناً.

حساء الكوسة

المقادير:

نصف كيلوغرام من الكوسا المفرومة

7 إلى 8 أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقتا طعام من الزبدة

ملح وفلفل أبيض

كوب من القشدة الطازجة.

الطريقة

-تغسل الكوسا وتقطع.

-تسلق الكوسا في المرق حتى تنضج.

-يقلى البصل حتى يذبل ويضاف إلى الحساء.

-تهرس الكوسا في خلاط الطعام حتى تصبح ناعمة.

-يضاف الملح والفلفل الأبيض والقليل من القرفة.

-تضاف القشدة الطازجة إلى الحساء وتخلط معه.

-يسخن الحساء حتى يبدأ بالغليان.

-يمكن إضافة المزيد من المرق أو الماء إلى الحساء لتحسين قوامه.

-يزين الطبق بشرائح الكوسا والجزر ويقدم مع الخبز المحمص.