حولي حديقة منزلك للوحة فنية

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من أجمل الأماكن التي يمكنك الارتماء بأحضانها للهروب من متاعب الحياة حديقة المنزل فهي تشعرك بالارتياح والهدوء والاسترخاء بعيداً وأجمل مكان تلتقي فيه مع أصدقاءك والأحبة وتشاركهم متعة الأجواء الجميلة و مناسباتك الخاصة، لذلك لابد ان تمنحها لمسات ديكور جميلة حتى تبدوا لوحة فنية متناسقة

عناصر مهمة للحديقة

الشجر والنباتات والزهور والمياه والحجارة هي كلها عناصر تشكّل هذا المكان وتجمّل تلك المساحة الخارجية من منزلك سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، ومن أكثر المواد استخداماً في تصاميم ديكور الحدائق المنزلية هي الحجارة بشتى الأنواع من الحصى حتى الصخور، وبالطبع جنباً إلى جنب مع الحشيش الأخضر ونباتات الزينة، أما جداول المياه والبرك وأحواض السباحة فتعتبر عنصراً هاماً لإضفاء الروعة والسحر وسنرى في بعض الصور طرقاً مختلفة لادخال هذه العناصر حتى لو كانت المساحة صغيرة.

الصخور ديكور مثالي

حديقة منزل بتصميم أنيق ورائع، فتلك الصخور الموزعة على جانبي درجات السلم الصخرية وبتوزيع الاضاءة الرائع ومع أصيص نباتات الزينة يكتمل المشهد المثالي لمن يجلس داخل المنزل أو من يجلس في الحديقة!

انتعاش المياه

طريقة مختلفة للاسترخاء، جلسة محاطة بالمياه المتدفقة وجلسة أخرى للاستمتاع بالمشهد المنعش لهذه الحديقة ومايجعلها مشعة هي تلك الجدران بدهان أخضر منعش بفواصل ذكية زجاجية محشوة بكرات بارتفاعات مختلفة، لمسات ذكية بالفعل!

الزهور والورود

دع الأمر للزهور وهي ستقوم بأكثر من المطلوب، فقط جهز لها مكاناً يعتني بها جيداً ويظهر جمالها وعبيرها والجو الرومانسي الذي بامكانها وحدها أن تجلبه إلى حديقة منزلك، أرضية مميزة وكراسي حديقة مريحة وإنارة موزعة ومسلطة على الزهور