إجراءات ضرورية لتعقيم منـزلك من الملوثات

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الغبار، الطوز، الرمل والجزئيات العضوية غير المستقرة التي تنبعث من الأثاث إضافة إلى الحشرات الصغيرة التى لا ترى بالعين المجردة وتستوطن الأغطية وفرشات النوم وكذلك الهواء الملوث وغيرها كلها أمور تجعل من منزلك مكاناً غير صحياً يتسبب بالأمراض لكل من يعيش به.

لذلك لابد من اتباع الإجراءات الإحترازية التي من شأنها تعقيم المنزل من تلك الملوثات.

على كل ربة بيت أن تعلم أن الدخان المنبعث من السجائر أو البخور، والرطوبة الزائدة، وذرّات الغبار في السجاد وفراش النوم… وكل ذلك يصنع كوكتيلاً مضراً بالجهاز التنفسي والصحة.

ناهيك عن تكاثر الجراثيم والفيروسات في فصل الشتاء والتي تكون معدية في الغالب، مما يزيد فرص الإصابة بالالتهابات بين أفراد العائلة مثل نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها.

ولكبح الالتهابات، عليك أولاً أن تحترمي القاعدتين التاليتين وتجعلي منهما نظاماً يومياً في حياتك خاصة في فصل الشتاء :

وهما: التهوية والمكنسة الكهربائية.

الإجراء الأول، عليك تهوية الغرف كل يوم (مرتان يومياً على الأقل لمدة 10 دقائق): من الضروري تجديد الهواء وتخفيض نسبة الرطوبة في المنزل.

الإجراء الثاني، المكنسة الكهربائية: من الضروري التخلص من الغبار، وشعر الحيوانات المنزلية (التي تسبب الحساسية لبعض الأشخاص). ويجب تمرير المكنسة الكهربائية فوق الفراش وعلى الأرائك للتخلّص من ذرّات الغبار.

لكن هذا لا يكفي لأنه يجب تنظيف المنزل أيضاً بالمنظفات والتي قد تفاقم المشكلة لأن هذه المنتجات ومواد التنظيف تحتوي على الكيميائيات والتي تسبب التسمم أو التهيجات في الأنف أو العينين أو الجهاز التنفسي.

ما الحل؟

ضعي رهانك على المنتجات الطبيعية، فهي آمنة تماماً للعائلة بأكملها وهي في الغالب رخيصة الثمن ومن السهل الحصول عليها.