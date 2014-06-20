أفكار تضمن لك منزلاً مرتباً في وقت قصير

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تشكو العديد من النساء من عدم قدرتهن على تنظيم أو تنظيف المنزل أو غير ذلك بما يكفل لها منزلًا مرتبًا على الدوام وبما يكفل لها بعض الراحة وإدارة شؤون الأسرة والأبناء والدراسة، وربما كانت امرأة عاملة وبالتالي تتضاعف أعباءها، لذلك سنضع بين يديك عزيزتي بعض الأفكار التي قد تسهل عليك تنظيم بيتك في أقل وقت ممكن: