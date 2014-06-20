أفكار تضمن لك منزلاً مرتباً في وقت قصير

تشكو العديد من النساء من عدم قدرتهن على تنظيم أو تنظيف المنزل أو غير ذلك بما يكفل لها منزلًا مرتبًا على الدوام وبما يكفل لها بعض الراحة وإدارة شؤون الأسرة والأبناء والدراسة، وربما كانت امرأة عاملة وبالتالي تتضاعف أعباءها، لذلك سنضع بين يديك عزيزتي بعض الأفكار التي قد تسهل عليك تنظيم بيتك في أقل وقت ممكن:
- قومي بتنظيف المنزل تبعًا لأيام الأسبوع بحيث يظل المنزل نظيفًا منظمًا ولا ترهقي نفسك في يوم واحد مثلًا، بحيث يخصص يوم لكل غرفة أو يوم لكل مهمة.
- خصصي وقتًا للراحة والقيلولة ولو نصف ساعة ولو لم تنالي فيها نومًا عميقًا.
- ضعي الأحذية على شئ متحرك كمشاية صغيرة أو حصيرة أو رف ليسهل التنظيف أسفلها.
- اجعلي مكانًا ثابتًا للمفاتيح تضعينها فيه فور دخول المنزل، كتعليقها في معلاق خاص أو ووضعها على البوفيه أو على طاولة بجوار الباب، أما النسخ الاحتياطية، فيمكن الاحتفاظ بها كلها في درج واحد.
- حولي أدراج المكتب إلى مكان للكراكيب، بحيث تجعلي لكل درج نوعية واحدة من الأشياء، وقسميه إن لزم الأمر حتى يظل منظمًا.
- أشتري منظم أسلاك لجمع وتنظيم الأسلاك الكثيرة حفاظًا عليها من ناحية وتحقيقًا للتنظيم الذي يريحك أنتِ من ناحية أخرى.
- إذا كنتِ تجمعين الأوراق المستعملة للتبرع بها للجمعيات الخيرية لإعادة تدويرها، فخصصي لها وعاءً كبيرًا حتى لا يمتلئ وتتساقط الأوراق منه مما يتسبب لكِ في الفوضى.
- قللي من الخدديات الخاصة بالكنب، وأبقي فقط ما يريحك.
- عند تخزين أشياء في أكياس، استخدمي أكياسًا شفافة حتى تظهر لكِ ما بداخلها بسهولة.
- بالنسبة إلى ألعاب الأطفال، اجمعي ألعاب طفلك المفضلة في كيس أو حقيبة يسهل نقلها حيثما يوجد طفلك، والألعاب التي قد تنفعه عندما يكبر اجمعيها في رف بعيدًا عن متناول يد الطفل حتى لا يبعثرها أو يتلفها دون أن يستفيد أو يستمتع بها.
- جمعي الأدوية الخاصة بكل مرض أو كل جهاز من أجهزة الجسم في صندوق وخصصي درجًا للأدوية، فمثلًا صندوق لأدوية الإنفلونزا، وآخر لأدوية المعدة كالإسهال والهضم والغثيان، وهكذا.
- قومي بعملين معًا قدر المستطاع مثل الطهو وأثناء النضج تقومي بعمل آخر كترتيب الثلاجة أو حتى الاهتمام بشعرك أو وجهك عن طريق بعض الأقنعة المرطبة.
- ذاكري أو اقرئي أثناء مذاكرتك للأبناء وأثناء تأدية واجباتهم.
- وزعي المهام على أفراد الأسرة ولا تتحملي المسؤوليات كلها وحدك.
- اجردي أشيائك أولًا بأول وأخرجي ما لا يلزمك أولًا بأول للفقراء والمحتاجين.
- حافظي على إرجاع الأشياء إلى مكانها بعد الاستخدام لتظل منظمة.
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