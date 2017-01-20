طرق تساعدك في التمتع بنفسية حلوة

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تعاني أغلب النساء من انعطافات حادة في صحتهن النفسيه ،وغالباً ما يفسر هذا بخلل في الهرمونات بسبب التقدم في العمر والحقيقة أن هذا الكلام خاطئ .. فالكثير من الطاعنات في السن يتمتعن بنفسية جيدة ورحابة صدر. الأمر يتعلق فقط ببعض السلوكيات التي يجب عليك القيام بها لتساعدك في الحصول على الطمئنينة والراحة والهدوء

ابذلي مجهودا تفرغي به طاقتك

اذا انتابك شعور بالملل والاكتئاب فأفضل حل لذلك الشعور هو العمل

اهتمي بنظافة منزلك

اطبخي أصناف من الأطعمة التي تحبيها

امشي في الهواء الطلق

تناولي طعاماً صحياً قدر الامكان.

تصالحي مع نفسك ومع من حولك من أهل ,أصدقاء ، أقارب ،امسحي من قلبك الحقد والحسد

امسحي من قاموس حياتك الانتقام والرغبة في تدمير الآخرين أو التضييق عليهم أو التقليل من شأنهم

اهتمي بالقراءة .

حافظي على الصلاة بوقتها واقرئي الأذكار والأدعية

حاولي حل المسائل الرياضية وبعض الألغاز .. وتابعي التطور التكنولوجي لا تجعلي التطور يتجاوزك.

لتفرغي طاقتك السلبية قومي بالآتي:

– الاستحمام

-محادثة من ترتاح لها نفسك

-مشاهدة برنامج تفضلينه

– حضور ندوه دينيه تحثك على حسن الخلق والتعامل بما يرضي الله

-اختاري حياتك ولا تجعليهم يختارون لك حياتك

-من يؤذيك ابتعدي عنه ، البيئه التي تزعجك وتخنقك غيريها ،

-لاتشاركي في الحوارات السلبيه والنقاشات الحاده، لاتفكري بالماضي

-خططي بايجابيه للغد ،

نصيحة:

ابتعدي عن كل ما يعكر صفو حياتك .. تخلصي من أعبائك بالتمهل والصبر، قابلي أي منحدر في حياتك بالابتسامة والثقة في أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا