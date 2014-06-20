لا تفقدي أنوثتك

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تفقدك بعض التصرفات أنوثتك وجاذبيتك أمام زوجك، مما يؤثر على علاقتكما الزوجية، ولأن المحافظة على أنوثتك أمر حيوي في العلاقة الزوجية حتي تسير حياتكما طبيعية.. عليك التعرف على تلك التصرفات، وكيفية تلافيها

الاهتمام باللياقة البدنية:

الجسد المتناسق الجميل من سمات الأنوثة، إذن فانت بحاجة إلي الاهتمام باللياقة وممارسة التدريبات اليومية اللازمة للحفاظ على رشاقتك، وهذا سيعزز ثقتك بنفسك أيضاً.

اختيار الملابس:

قد تكوني بحاجة إلي مساعدة بعض أصدقائك عند الإهتمام بأناقتك واختيار الملابس الرائعة أو قراءة مجلات الموضة لمعرفة الملابس التي تجعلك تظهري بشكل أفضل، ولكي يكتمل مظهرك الأنثوي اختاري تسريحة الشعر المناسبة وضعي العطور ذات الرائحة الرائعه.

تعلمي إحترام نفسك:

تدليلك لنفسك وعمل كل ما يشعرك بأنوثتك مثل عمل البادكير أو الذهاب إلي منتجع صحي لعمل المساج، يزيد من نضارتك وإشراقك الدائم أمام زوجك.

تخلي عن الاكتئاب:

إذا كنت تريدين أن تظهري أنوثتك بشكل جيد..تعلمي أن تحبي نفسك وحياتك، فالأفراد المتشائمين لديهم نظرة سلبية عن الحياة وليسوا شركاء جيدين، فأحبي الحياة والضحك والبهجة، وانظري للجوانب المشرقة في حياتك، فهذا يجعلك جذابة في عيون زوجك ويرغب بالجلوس معك.

تحلي بالصبر:

التوتر الزائد على الأسباب التافهة، والغضب يفسد العلاقة الزوجية بينكما ويزيد من النقاشات الحادة، مما يؤدي إلي تراكمات في العلاقة العاطفية، لذلك تعاملي مع الأمور بعقل منفتح، وتمتعي بالصبر على المواقف لتجاوزها بدون توتر وعصبية.

لا تخجلي:

الخجل الزائد بين الزوجين لا يؤدي إلي علاقة زوجية جيدة، فحققي التوازن في تصرفاتك.