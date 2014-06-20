نصائح لانتقاء ورق الحائط المناسب لديكور منزلك

شارك

عاد ورق الحائط مرة أخري لديكورات المنازل بأشكال وألوان و أنواع متعددة .. كموضة تغني عن طلاء الحوائط المعتاد ، بل تطورت أنواع ورق الحائط كثيراً فأصبحنا نجد أوراق حائط بتقنية ثلاثية اﻷبعاد !

وفي ظل تعددت الاختيارات بين ورق الحيطان وإقبال العديد على استخدامه خاصة لسهولة تركيبه و إزالته و أسعاره المناسبة للجميع ، من الضروري معرفة الوسيلة المثلى لاختيار ما يناسب بيوتنا وديكوراته وأثاثه لذلك سنقدم لك عزيزتي ربة البيت نصائح مهمة عند اختيارك ورق الحائط في ديكورات منزلك

-أثناء الشراء

راعي تناسق اﻷلوان .. واحذري من الأنواع التي يوجد فيها تناقض بين ألوان أرضية ورق الحائط ، وألوان الزخارف والأشكال الموجودة عليها ، حيث يؤدي ذلك إلى الشعور بالازدحام

-نوعية الورق

قومي بالسؤال عن نوعيات ورق الحائط القابلة للغسيل والتنظيف في مناطق مثل غرف الأطفال، الممرات و غرف الطعام.

– المقاس

معرفة قياس الغرفة جيدًا قبل شراء ورق الحائط، لكي يتمكن البائع من تحديد تكلفة وعدد لفائف ورق الحائط التي ستحتاجينها لغرفتك بالمتر المربع ومحاولة تقليل كمية ورق الحائط المهدرة في حالة اختيار ورق حائط منقوش على حائط به أكثر من نافذة على سبيل المثال .

– اختيار الالوان

عادة لا يمكنكِ الحصول على ورق حائط يتماشى مع كل شيء داخل الغرفة لذلك يجب عليكِ مزج عناصر الديكور مع ورق الحائط واختاري لونًا محايدًا ليتماشي مع كافة الديكورات .

في حالة استخدام ورق الحائط المنقوش كعنصر للديكور الرئيسي داخل الغرفة ، يمكنكِ لصقه على حائط واحد مميز مع اختيار لون واحد سادة من خلفية ورق الحائط لطلاء الجدران المتبقية في الغرفة .

-كيفية الاستخدام:

يستخدم ورق الحائط بالخطوط الرأسية لإعطاء انطباعاً أعلى للسقف في الغرفة ويفضل ألا تزيد الألوان عن لونين فقط من مجموعة ألوان متقاربة سوياً وذلك لأن البساطة تفيد في تعزيز الشعور بمساحة الغرفة .

وعلى العكس تقوم الخطوط الأفقية بإعطاء انطباع أقصر للسقف ولكنها تجعل الغرف ذات المساحات الصغيرة تبدو أكبر مما هي عليه . ولكن يحذر خبراء الديكور من استخدام ورق الحائط ذو الخطوط الأفقية على أكثر من حائط لتجنب الشعور بأن الغرفة تبدو قصيرة جداً .

– ابتعدي عن هذه الاماكن

الحوائط المعرضة لأشعة الشمس المباشرة على الرغم من أن العديد من خامات ورق الحائط اليوم مصنعة من مواد مقاومة لتغيير اللون تحت ضوء الشمس ، فإن التعرض للكثير من الضوء المكثف سوف يتسبب في بهتان الألوان ، كما تسبب حرارة الشمس في إحداث تشققات في ورق الحائط