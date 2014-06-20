لتكون لك بصمتك المميزة كيف تختارين العطر المناسب لشخصيتك

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أيمن الرفاعي

معظمنا يشتري العطور بطريقة عشوائية لا تقوم على أي أساس. فكلما أعجبتنا رائحة معينة نهرول إلى شراء هذا العطر دون أي تفكير. في الحقيقة ينبغي أن يعبر العطر عن شخصيتك. فمهما كانت الرائحة جذابة اجعلي عطرك مثل بصمتك يعبر عنك ويميزك. هنا سوف نمدك بقواعد اختيار العطر المناسب لك:

1-التقطي رائحتك

معظم شركات العطور تتفق على تصنيفات معينة لعطورها مثل العطور الخشبية وعطور الفاكهة وعطور التوابل والحمضيات والزهور. من الضروري أولا التعرف على ما يناسبك من هذه الفئات. إذا نجحت في هذه الخطوة نكون بذلك قد ضيقنا نطاق البحث. فمثلا لو توصلت إلى أن عطور التوابل هي المناسبة لك فعند دخولك للمحل سوف تبحثين في هذه الفئة فقط وتتجاهلين كافة التسميات الأخرى.

2- واكبي الجديد: بعد أن تتعرفي على العطر المناسب لك بصفة عامة كما في الخطوة السابقة ينبغي عليك متابعة كل ما هو جديد في هذا القسم. فإذا وقع اختيارك مثلا على العطور المشتقة من الزهور فعليك بمعرفة الأصناف الجديدة منها فبين الحين و الآخر يتم إضافة زهرة جديدة وهكذا الحال مع بقية الأقسام الأخرى.

3- اشتري العينة صغيرة: بعد تحديد العطر المناسب لك لا تشتري منه عبوات كبيرة. بل الأصح شراء عينات صغيرة كي يتم وضع العطر في فترة اختبار. شراء عبوات كبيرة يلزمك باستمرار استخدام العطر حتى اذا لم يعجبك وربما تعتادين عليه على الرغم من نفورك منه فتقرري الإستمرار بل وشراء عبوات جديدة.

4- جربي بذكاء : خلال شراء العطر يعرض عليك البائع لأكثر من منتج. ننصحك بعدم تجريب أكثر من ثلاث عطور في كل مرة تزورين فيها المحل أو المتجر. بعد العطر الثالث تضطرب حاسة الشم وتصبح عاجزة إلى حد ما عن التفريق بين الروائح المختلفة.

5- غيري دون ان تفقدي هويتك: عندما تودين تغيير العطر الذي اعتدت على استخدامه ننصحك بأن يكون من نفس الفئة التي اعتدت عليها. عندها ستكونين متميزه على سبيل المثال اذا اعتدت على أحد عطور الفاكهة أو الخشب فلابد وأن يكون التغيير هنا في نفس هذه المساحة. لا تنتقلي من فئة لأخرى بطريقة عشوائية فلن يكون لك بصمة مميزة وشخصيه متفردة.

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