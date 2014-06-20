كيف تتخلصين من الهالات السوداء حول العينين

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لا شك أن الهالات السوداء حول العينين تتسبب في الكثير من القلق لدى النساء وفي ظل روتين الحياة اليومي المرهق والتي تضطر معه المرأة لإجهاد نفسها يظهر ذلك السواد حول العين مما يؤدي إلى فقدان رونقهما وتألقهما وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الهالات تحت العين والتي سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا.

أسباب ظهور الهالات حول العينين



السهر لساعات متأخرة من الليل.

سوء التغذية الذي يؤدي إلى نقص الفيتامينات والعناصر المهمة من البشرة.

الوراثة والتي لها أكبر دور في ظهور تلك الهالات حول العين.

التقدم في السن.

التدخين.

الإجهاد والتوتر العصبي والنفسي.

التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة.

الحمل والولادة.

طرق التخلص من الهالات السوداء في أسبوع



هناك طرق عديدة للتخلص من الهالات السوداء والحصول على عينين براقتين جميلتين وهي كالتالي:

الخيار والبطاطا المسلوقة



يتم سلق نصف حبة من البطاطا ثم وضعها في الخلاط الكهربائي مع نصف حبة من الخيار المقشر وتضرب المكونات حتى الحصول على خليط ناعم ثم وضعها على المنطقة حول العين وتترك لمدة ثلث ساعة وبعدها تغسل بالماء الفاتر.

العسل وفيتامينE



يتم إفراغ محتويات حبة من كبسولات فيتامين E ثم تمزج مع بضع قطرات من زيت اللوز والقليل من عسل النحل الطبيعي وبعدها يوزع المزيج على المنطقة حول العين قبل الذهاب إلى النوم ويغسل في الصباح.

الشاي البارد



تستخدم أكياس الشاي بعد ترطيبها بالقليل من الماء البارد ثم توضع على العينين المغمضتين وتترك لمدة ربع ساعة ويمكن تكرار الوصفة لأكثر من مرة في اليوم الواحد إلى أن تزول الهالات نهائيا.

الحليب



تكون بغمس قطعتين من القطن في الحليب السائل البارد ثم توضع على العينين لمدة ربع ساعة ويمكن استبدال الحليب بماء الورد البارد بنفس الطريقة وتكرر تلك العملية يوميا ولأكثر من مرة.

التفاح والجزر



يتم عصر حبة من الجزر وحبة من التفاح وخلطهما مع بعضهما ثم تضاف ملعقة صغيرة من ماء الورد ثم وبواسطة قطعة من القطن يتم غمسها جيدا بالعصير وتوضع على العينين لمدة خمس دقائق وتكرر تلك العملية يوميا.