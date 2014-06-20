هكذا نواجه الحياة بحلوها ومرها

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الحياة فيها الحلو والمر ومع تقلبات الحياة يواجه المرء أحياناً ظروفاً ومصاعب أكبر من طاقته. النساء أفضل من الرجال في التأقلم مع بلايا الحياة وأيضاً في التغير وانتظار غير المتوقع. مع هذا، فهناك لحظات تتزلزل فيها الأرض حتى تحت أشد الجبال ثباتاً وليس هناك أحد محصن تماماً ضد الألم والأذى والإزعاج والإحباط.

كيفية التعامل مع أوقات العسر والمر يمكن أن تحدث الفرق التام بين الغرق في المتاعب والنجاة منها. المشاكل قد تكون صغيرة أو كبيرة ولو كانت المشكلة مهمة بالنسبة لك فلا يجب إهمالها أبداً.

من وسائل إعادة الاتزان للذات الكف عن مقارنة النفس بالآخرين، بعض الناس لديهم قدرة رهيبة على جعلك تشعر أنهم محصنون ضد المشاكل أو لديهم مناعة حيالها بينما هم مثلك، يضحكون أحياناً ويبكون في أحيان أخرى.

لو كان لديك الاعتقاد والثقة بأنك بخير وتصرفت على هذا الأساس رغم الصعوبات التي تواجهينها فسيصدقك الآخرون وينظرون إليك على أنك قوية. هذه التغذية العكسية الإيجابية ستزيدك قوة.

أيضاً عليك البحث دائماً عن مواطن قوة وثقة في أماكن أخرى غير تلك التي يتفوق بها عليك من هم في نفس قاربك، فلو كانت زميلة جديدة في العمل تتفوق عليك وعلى غيرك في مجال ما ابحثي عن مجال آخر تتميزين فيه ركزي عليه وحاولي تقويته والوقوف به بارزة رأساً برأس أمامها.

ولو كنت مقبلة على حدث مهم اجتماعياً وتشعرين في العادة بالقلق قبله، حاولي تغيير الجو مرحاً وتفاؤلاً بالتفكير في أشياء مريحة ومهدئة للنفس. استمعي لموسيقى هادئة أو تأملي شيئاً ترتاح له نفسك.

وللتعايش الإيجابي مع أي حادث متعب في الحياة عليك أن تخرجي شخصك مما يحدث بمعنى أن تنظري للأمر بأعين الآخرين دون تأثر بعواطفك الشخصية حيال ما يحدث. أيضاً امنحي نفسك فرصة لالتقاط الأنفاس ونسيان ما حدث ولو لبعض الوقت قبل أن تعودي للانشغال به بشكل أهدأ وأكثر إيجابية. أخيراً وليس آخراً، قولي لا للمعاناة الصامتة، ابحثي عن أصدقاء أو أناس ترتاحين إليهم واشركيهم معك في معاناتك.

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