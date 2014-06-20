وصفة عمل حلوى الموفين اللذيذة

المقادير تكفي لعمل 10 حبات من حلوى الموفين بالحجم العادي.
المقادير
- 150 جم طحين كامل
- 60 جم سكر ذهبي ناعم
- 35 جم شوفان زائد كمية إضافية للرش
- ½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
- ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- ¼ ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- 40 جم زبدة غير مملحة، ذائبة
- 80 مليلتر زيت نباتي
- بيضة كبيرة
- 50 مليلتر قشدة رائبة
- 90 جم صوص تفاح (بهرس بعض التفاح)
- 115 جم عنبية طازجة أو مجمدة، يفك تجميدها قبل الاستعمال
- 150 جم لوز نيء غير مملح، مفتت
الطريقة
1- يسخن الفرن حتى 180 درجة مئوية وتبطن الصينية الخاصة بالموفين ذات 12 تجويفاً بعشرة أغلفة موفين وتترك جانباً.
2- باستعمال ملعقة خشبية يتم خلط كل المكونات الجافة معاً في وعاء ثم عمل حفرة في المنتصف.
3- تضاف الزبدة الذائبة إلى وعاء منفصل مع الزيت والبيض والقشدة الرائبة وصوص التفاح وتخلط كل هذه المكونات معاً بملعقة خشبية. بعد ذلك يصب هذا الخليط داخل الحفرة في المكونات الجافة.
4- باستعمال ملعقة خشبية نقوم برفق بخلط المكونات الرطبة والجافة معاً حتى تمتزج.
5- تضاف العنبية واللوز وتخلط برفق في الخليط.
6- ينقل هذا الخليط بالملعقة بالتساوي داخل أغلفة الموفين ويملأ كل غلاف حتى ثلثيه ثم يرش بقليل من الشوفان.
7- يخبز في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة وبعد ذلك يترك ليبرد كما هو لمدة 5 – 10 دقائق قبل إخراجه من الفرن على شبكة معدنية ليبرد تماماً.
ملاحظات
1-من الأفضل تناول حلوى الموفين وهي لا تزال دافئة قليلاً، لكن إن كان هناك تفضيل لذلك، ويمكن تركه ليبرد تماماً قبل التقديم.
2-يتم تخزين أي حلوى موفين غير مأكولة في علبة غير منفذة للهواء على أن تؤكل خلال 2 – 3 أيام.
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