وصفة عمل حلوى الموفين اللذيذة

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المقادير تكفي لعمل 10 حبات من حلوى الموفين بالحجم العادي.

المقادير

150 جم طحين كامل

60 جم سكر ذهبي ناعم

35 جم شوفان زائد كمية إضافية للرش

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

40 جم زبدة غير مملحة، ذائبة

80 مليلتر زيت نباتي

بيضة كبيرة

50 مليلتر قشدة رائبة

90 جم صوص تفاح (بهرس بعض التفاح)

115 جم عنبية طازجة أو مجمدة، يفك تجميدها قبل الاستعمال

150 جم لوز نيء غير مملح، مفتت

الطريقة

1- يسخن الفرن حتى 180 درجة مئوية وتبطن الصينية الخاصة بالموفين ذات 12 تجويفاً بعشرة أغلفة موفين وتترك جانباً.

2- باستعمال ملعقة خشبية يتم خلط كل المكونات الجافة معاً في وعاء ثم عمل حفرة في المنتصف.

3- تضاف الزبدة الذائبة إلى وعاء منفصل مع الزيت والبيض والقشدة الرائبة وصوص التفاح وتخلط كل هذه المكونات معاً بملعقة خشبية. بعد ذلك يصب هذا الخليط داخل الحفرة في المكونات الجافة.

4- باستعمال ملعقة خشبية نقوم برفق بخلط المكونات الرطبة والجافة معاً حتى تمتزج.

5- تضاف العنبية واللوز وتخلط برفق في الخليط.

6- ينقل هذا الخليط بالملعقة بالتساوي داخل أغلفة الموفين ويملأ كل غلاف حتى ثلثيه ثم يرش بقليل من الشوفان.

7- يخبز في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة وبعد ذلك يترك ليبرد كما هو لمدة 5 – 10 دقائق قبل إخراجه من الفرن على شبكة معدنية ليبرد تماماً.

ملاحظات

1-من الأفضل تناول حلوى الموفين وهي لا تزال دافئة قليلاً، لكن إن كان هناك تفضيل لذلك، ويمكن تركه ليبرد تماماً قبل التقديم.

2-يتم تخزين أي حلوى موفين غير مأكولة في علبة غير منفذة للهواء على أن تؤكل خلال 2 – 3 أيام.