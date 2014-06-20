مطبخ

وصفة عمل حلوى الموفين اللذيذة

by محمد ناجي
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وصفة عمل حلوى الموفين اللذيذة

المقادير تكفي لعمل 10 حبات من حلوى الموفين بالحجم العادي.

المقادير

  • 150 جم طحين كامل
  • 60 جم سكر ذهبي ناعم
  • 35 جم شوفان زائد كمية إضافية للرش
  • ½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
  • ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
  • ¼ ملعقة صغيرة ملح
  • ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
  • 40 جم زبدة غير مملحة، ذائبة
  • 80 مليلتر زيت نباتي
  • بيضة كبيرة
  • 50 مليلتر قشدة رائبة
  • 90 جم صوص تفاح (بهرس بعض التفاح)
  • 115 جم عنبية طازجة أو مجمدة، يفك تجميدها قبل الاستعمال
  • 150 جم لوز نيء غير مملح، مفتت

الطريقة

1- يسخن الفرن حتى 180 درجة مئوية وتبطن الصينية الخاصة بالموفين ذات 12 تجويفاً بعشرة أغلفة موفين وتترك جانباً.

2- باستعمال ملعقة خشبية يتم خلط كل المكونات الجافة معاً في وعاء ثم عمل حفرة في المنتصف.

3- تضاف الزبدة الذائبة إلى وعاء منفصل مع الزيت والبيض والقشدة الرائبة وصوص التفاح وتخلط كل هذه المكونات معاً بملعقة خشبية. بعد ذلك يصب هذا الخليط داخل الحفرة في المكونات الجافة.

4- باستعمال ملعقة خشبية نقوم برفق بخلط المكونات الرطبة والجافة معاً حتى تمتزج.

5- تضاف العنبية واللوز وتخلط برفق في الخليط.

6- ينقل هذا الخليط بالملعقة بالتساوي داخل أغلفة الموفين ويملأ كل غلاف حتى ثلثيه ثم يرش بقليل من الشوفان.

7- يخبز في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة وبعد ذلك يترك ليبرد كما هو لمدة 5 – 10 دقائق قبل إخراجه من الفرن على شبكة معدنية ليبرد تماماً.

ملاحظات

1-من الأفضل تناول حلوى الموفين وهي لا تزال دافئة قليلاً، لكن إن كان هناك تفضيل لذلك، ويمكن تركه ليبرد تماماً قبل التقديم.

2-يتم تخزين أي حلوى موفين غير مأكولة في علبة غير منفذة للهواء على أن تؤكل خلال 2 – 3 أيام.

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