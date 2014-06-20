جديد ساعات Hublot في بازلوورلد 2017

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هوبلو Hublot اسم كبير في عالم الساعات السويسرية الفخمة، تأسست عام 1980 على يد الإيطالي كارلو كروكو وتعمل حالياً كمؤسسة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة LVMH الفرنسية. كذلك شهد عام 1980 مولد مفهوم ‘Fusion’ أو الانصهار ب وكان ذلك بعد أشهر من تأسيس هوبلو.

ويشكل “فن الانصهار” أو ‘The Art of Fusion’ سمة مميزة للحامض النووي لشخصية علامة هوبلو التجارية للساعات الفخمة، لقد بدأت حكاية هوبلو بهذا الشعار الذي بات دليلاً لكل أعمالها وابتكاراتها وشراكاتها في إطار الشعار الرئيسي الذي تفخر به دائماً وهو “كن دائماً الأول، المختلف، والمميز”، كما يقول كبار مسؤوولي الشركة السويسرية ومن بينهم جان كلود بيفير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ومساهم الأقلية في هوبل، وماركو تيديسكي، المدير الإقليمي لهوبلو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

فهذا الفن يعتبر أيقونة من أيقونات هوبلو التي تركت بصمة وأحدثت نقلة لا يستهان بها في تطور الشركة.

في كل عام يقام في سويسرا، عاصمة صناعة الساعات الفخمة عالمياً دون منازع، معرضان يعتبران الأهم على الإطلاق عالمياً في دنيا الساعات الفخمة وهما معرض الصالون الدولي للساعات الراقية ويقام في جنيف في يناير، ومعرض بازلوورلد للساعات الفخمة ويقام في بازل في مارس.

يقول تيديسكي لليقظة:

يمكن القول إن كبريات ماركات الساعات الفخمة في العالم لها مكان في أحد هذين المعرضين. وبالنسبة لهوبلو فمكانها محجوز دائماً في معرض بازل، كما أن لها معرضاً خاصاً يقام في جنيف في نفس توقيت إقامة معرض الصالون الدولي للساعات الراقية، .

وفي معرض بازلوورلد 2017 قدمت هوبلو عدداً من الساعات الجديدة المميزة وهي:

1- ساعة “تيكفريم فيراري توربيون كرونوجراف” TECHFRAME FERRARI TOURBILLON CHRONOGRAPH التي تعتبر ذات تصميم من هوبلو يحتفي بعيد الميلاد السبعين لسيارة فيراري.

2- ساعة بج بانج أونيكو سافاير BIG BANG UNICO SAPPHIRE التي تحتفي هوبلو من خلالها بتحفة أولى في عالم جديد حيث يتواجد حجر الصفير النفيس الآن بغلاف ساعة البج بانج أونيكو بتشكيلة من الألوان.

3- ساعة سبيريت أوف بج بانج سافاير SPIRIT OF BIG BANG SAPPHIRE حيث تبدو آلية الساعة واضحة ويرى أيضاً الصفير، الرمز الجديد المقدس لهوبلو.

4- ساعة إم بي زيرو ناين توربيون باي أكسيس MP-09 TOURBILLON BI-AXIS ومن خلال ساعة كهذه يتضح أن خبرة وابتكارات هوبلو في مجال صناعة الساعات لا تعرف حدوداً حيث صممت الساعة لقابلية رؤية فريدة من نوعها.

5- ساعة بج بانج ون كليك إيطاليا إندبندنت BIG BANG ONE CLICK ITALIA INDEPENDENT وفيها تم تسخير عصارة الابتكار الخاصة بـ”لابو إلكان” و”إيطاليا إندبندنت” في خدمة النساء منذ بدأت شراكتهما في العام 2014. وفي ساعة بج بانج ون كليك إيطاليا إندبندنت نرى الإبداع والفخامة بحق باستخدام الخزف الأسود والماس والمخمل أو القطيفة.