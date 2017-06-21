النجم حسين الجسمي يهدي جمهوره “الطيب” في عيد الفطر

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يطل النجم الإماراتي حسين الجسمى على جمهوره العريض في الوطن العربي بأغنية جديدة خلال عيد الفطر المبارك، تحمل عنوان “الطيب”، حيث أشرف شخصياً على تلحينها، في الوقت الذي حقق فيه نجاحاً ساحقاً بأغنيته الأخيرة “سنغني حباً” والتي قدمها كإعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبيرة في الكويت، حيث قفز عدد متابعي هذه الأغنية على موقع اليوتوب إلى 8 ملايين مشاهدة.

حضور قوي يؤكده كل مرة الفنان حسين الجسمي على الساحة الفنية الخليجية والعربية على حد سواء، بالنظر إلى خصوصية ما يطرح من أغاني جميلة وعذبة تحمل رسائل إنسانية، وها هو يضع لماسته الأخيرة على أغنية جديدة سوف ترى النور ويستمتع بها المشاهد خلال عيد الفطر حيث يحمل عنوانها “الطيب”، ومن المنتظر أن تكون هديته بهذه المناسبة المباركة إلى جمهوره الكبير الذي ينتظر جديده بشغف وبفارغ الصبر.

فمن المتوقع أن تحقق ذات النجاح الذي حققته أغنية “سنغنى حباً”، والتي طرحت في فيديو كليب خاص بث خلال رمضان وأخرجه سمير عبود وكان يحمل رسالة إنسانية تبث روح التسامح والسلام ونبذ العنف وأجمل ما انطلقت به الأغية عبارة “سأخبر الله بكل شىء”، وشارك في الكليب فئات مختلفة الأعمار تضم الشيوخ والنساء والأطفال والرجال، يذكر أن هبة مشارى حمادة كتبت كلماتها، ولحنها بشار الشطى ووزعها ربيع الصيداوى.