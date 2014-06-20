جمهور حسين الجسمي يمطرونه بالتهاني لأدائه مناسك العمرة

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أدى النجم الاماراتي الشاب حسين الجسمي مؤخراً مناسك العمرة برفقة أصدقائه، وحرص على مشاركة جمهوره بصور حية من الحرم المكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فانهالت عليه التهاني وطلبوا من الفنان الدعوة للأمة العربية بالأمن والاستقرار، وسرعان ما تم تداول صوره التي حصدت عدد كبير من الإعجاب.

نشر حسين الجسمي عقب تأديته لمناسك العمرة ومن قلب الحرم المكي صوراً يقاسم فيها جمهوره تفاصيل جديد حياته الشخصية حيث ظهر في العديد من الصور التي يتجلى فيها الحرم المكي أي بالتحديد أمام الكعبة الشريفة، ولم يفوت الفرصة حيث كتب تعليقاً قال فيه: “..ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعاً توفنا وأنت راض عنا .. اللهم آمين..”.

من جهة أخرى تفاعل جمهور الجسمي ومتابعوه كثيراً مع هذه الصورة حيث أمطروه بالتهاني ، وتمنوا له عمرة مقبولة وذنب مغفور، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل طلبوا منه الدعاء للشعب العربي بالأمن والسلام وخاصة لسوريا.

يذكر أن آخر أغنية طرحها النجم الشاب حسين الجسمي، كانت أغنية جديدة تحمل عنوان “تصدّق كذبة أبريل”، وكان هذا الفنان صاحب الشهرة العربية الواسعة، قد بدأ مشواره الفني في فرقة موسيقية أنشأها برفقة إخوته، وتحمل اسم “فرقة الخليج” حيث اشتهر شقيقه فهد في التلحين بينما تألق حسين في الغناء بصوته العذب والرائع.

اقتحم عالم الفن بعد اكتشاف موهبته في عمر ال17، وجاء ذلك في برنامج البحث عن المواهب الذي نظم في مهرجان دبي للتسوق، واحتل المرتبة الأولى، ثم بدأ تعاونه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بينما أول ظهور له على الساحة الفنية، تحقق بعد إطلاق ألبومه الأول عام 2002، واشتهرت على إثر ذلك أغانيه وغنى للمسلسلات..واتسعت شهرته.