مهرجان الاسكندرية السينمائي القادم يكرّمه…..حسين فهمي وأشقائه يتلقون تعويضاً يفوق ال3ملايين جنيه

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صدر لصالح الفنان حسين فهمي حكماً قضائياً يُلزم بتعويضه وأشقائه بمبلغ 3 ملايين و736 ألف جنيه، نظير أرض زراعية استفادت منها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتبلغ مساحتها 99 فداناً و15 قيراطاً و20 سهماً والتي تقع بمحافظة الفيوم، وفي المقابل سوف تهدي له الدورة ال33 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، جائزة تقديرية على كل ما قدمه في مساره الفني.

قضت مؤخراً الدائرة 74 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، في قرارها بإلزام وزارة المالية بدفع ما قيمته 3 ملايين و736 ألف جنيه لصالح الممثل حسين فهمي وأشقائه.

وكان الفنان حسين فهمي قد حرك دعوى قضائية، يشتكي فيها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد بسطت يدها وأدخلت في ملكيتها أرض زراعية لا تقل مساحتها عن 99 فداناً و15 قيراط اًو20 سهماً وتوجد بمنطقة الفيوم، حيث ورث حسين فهمي وشقيقه مصطفى فهمي هذه الأرض، ولم تتلق هذه العائلة التعويض المناسب كما تم الكشف عنه، مقابل نزع ملكية تلك الأراضي، طبقاً لما تنص عليه المادة رقم 34 من الدستور.

أما في المجال الفني فإنه وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، على الممثل القدير حسين فهمي لتكريمه وإهداء الدورة في طبعتها ال33 له، ومن المقرر أن يتم تنظيمها في الفترة الممتدة من 7 إلى غاية 12 أكتوبر المقبل.