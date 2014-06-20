حسين فهمي: زيجاتي فشلت بسبب الغيرة المدمرة

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برر الفنان المصري القدير والوسيم حسين فهمي، عدم نجاح علاقاته الزوجية بأنها راجعة لأسباب خارجة عن إرادته وعزاها إلى الغيرة الشديدة.

اعترف الفنان المصري حسين فهمي، بأنه يحب النساء ويعشق المرأة، ولا يشعر بالقلق بسبب عدم استقراره العاطفي في الوقت الحالي، حيث كان قد انفصل عن الفنانة لقاء سويدان، حيث استعانت هذه الممثلة بالمحكمة لأخذ حقوقها والحصول على نفقتها، واقترن بعد ذلك من السعودية رنا القصيبي، التي لجأت إلى الخلع من خلال القضاء لفك الرابطة الزوجية التي كانت تجمعها بالممثل حسين فهمي.

ومما اعترف به الفنان النجم حسين فهمي أنه يحب المرأة، وبالمقابل الأنثى بدورها تبادله ذات المشاعر، حيث قال “أنا بحب الستات عموماً، والحمد لله الحب متبادل بيننا، ولكن هناك أسبابًا تؤدى إلى الطلاق منها مثلاً الغيرة الشديدة، سواءاً كانت غيرة عليك أم منك.. لقد عشت مع أبى وأمى فترة طويلة وكانت حياة جميلة، ومشكلتى أننى حاولت أن أكون مثلهما في حياتي الزوجية لكن الغيرة المدمرة كانت تدمرها في كل مرة.”.

وأرجع حسين فهمي سبب إخفاق زواجه عدة مرات لاحترامه لرأي وقرار الشريك حيث استطرد يقول: “..لأن أحياناً الطرف الآخر هو من يريد ذلك ويصر عليه، فأنا بطبعى أؤمن بأن العلاقة عبارة عن شركة رأسمالها المشاعر المحبة والأحاسيس، فعندما تحس بأن رأسمالك سوف ينهار، فالأفضل أن ينتهى بأسلوب متحضر، ولكنك تجد الطرف الآخر يصر على المحكمة والتقاضى..”

وكان النجم حسين فهمي قد كشف أنه تأثر بشكل كبير عندما تلقى خبر رحيل الفنان نور الشريف عن الحياة، وأدخله ذلك في مرحلة اكتئاب حادة، على اعتبار أن نور الشريف يعد فنان من جيل حسين فهمي.