بعد أن تنازلت عن كافة حقوقها زوجة حسين فهمي تطلب الخلع

شارك

تقدمت سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي زوجة الفنان حسين فهمى بدعوى لطلب الخلع لمحكمة الأسرة في مصر.

وفي الدعوى طالبت القصيبي بالخلع مؤكدة استحالة استمرار الحياة فيما بينها وبين الزوج حسين فهمي.

وفي سبيل الحصول على حريتها أكدت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وقالت الزوجة أنها تبغض الحياة معه كما رفضت كافة محاولات الصلح التي تقوم بها المحكمة قبل الحكم بالخلع أو الطلاق.

وقد أفاد محامي الفنان حسين فهمي أنه تسلم مقدم الصداق من زوجة موكله وهو عبارة عن ليرة لبنانية من الذهب مقابل حصولها على طلقة بائنة أوالخلع.

وقد سبق وأن تقدمت رنا القصيبي ببلاغ ضد زوجها حسين فهمي حيبث اتهمته بطردها من المنزل وتبديد المنقولات الخاصة بها وذلك بحسب المحضر الذي تم تسجيلة بقسم شرطة الشيخ زايد.