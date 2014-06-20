المخرج حسين طباجة: هدفنا أن يصل أبناءنا في بيت الفن السينمائي إلى العالمية

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يوجد في الكويت بيت للفن وهذا البيت يضم شباباً واعدة في مجال إنتاج الأفلام السينمائية سواءاً كانت قصيرة أو روائية أو وثائقية ….فهو إذاً بيت للفنون السينمائية والمواهب الفنية من الشباب من الجنسين يشعون طاقة إيجابية, وتعكس نتائج أعمالهم صوراً ناطقة بالإحساس المرهف والذوق الرفيع. وقد التقينا المخرج حسين طباجة رب بيت الفن ومؤسس ومسؤول فريق بيت الفن السينمائي التطوعي وتحدث عن إنجازات بيته لقراء مجلة اليقظة :

يقول المخرج طباجة: من منطلق إنساني بحت، ومن مبدأ العطاء والتطوع في سبيل حب الوطن ورد ولو جزء يسير لبلدنا الكويت الحبيبة، وكون الكويت بلد الإنسانية والعطاء بأميرها وشعبها، قمت بتأسيس هذا البيت عام 2014 م حيث بدأ باستقطاب الشباب من الجنسين من ذوي المواهب الفنية وقمت بتزويدهم بالتدريبات اللازمة لإنتاج الأفلام القصيرة والفلاشات التوعوية والوطنية. …..وكانت البداية من خلال مشاركاتنا في إنتاج فيلم قصير لمسابقة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمناسبة مهرجان القرين الثقافي وكانت المسابقة بعنوان أهمية القراءة والكتابة، وكان الفيلم يحمل اسم (كن صديقي) وانطلقنا بعدها بمزيد من الأعمال الفنية.

لقد بدأ البيت يستقطب عدداً من المحاضرين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الأفلام القصيرة مثل الخبرات في التصوير والإخراج والمونتاج والهندسة الصوتية وأيضاً الجرافيك حتى يزودوا شباب وبنات البيت بالمهارات والأدوات المتطورة في إنتاج الأفلام القصيرة .

وأكد المخرج طباجة أن البيت يفتح أبوابه لجميع المواهب الفنية الشابة من الجنسين في مجالات التمثيل والإخراج والتصوير والإضاءة والمونتاج والهندسة الصوتية ويزودهم بالتدريب اللازم ليستطيعوا ترجمة أفكارهم الإبداعية من الورق المكتوب (السيناريو) إلى الكاميرا (التصوير) ومن ثم عمل المونتاج اللازم لها وبذلك تكون انتقلت الأفكار من الورق إلى الشاشة.

ويقول طباجة: “إنه فعلاً شعور جميل بالسعادة الحقيقية عند رؤية هؤلاء الشباب والفتيات يقومون بترجمة أفكارهم وإنتاجها بالطريقة الصحيحة والمدروسة ليصلوا إن شاء الله للعالمية…… وهذا هو هدف بيت الفن الأساسي”.

هذا ومازال المخرج /حسين طباجة مؤسس البيت مستمراً بإعطاء الدورات التدريبية ومساعدة الشباب من الجنسين في انتاج أفلامهم القصيرة مع الإشراف التام على مشاريعهم قبل الإنتاج وأثناء الإنتاج وبعد الإنتاج.

وللحديث بقية نكملها بالأسابيع القادمة بإذن الله …اكتبلنا تعليقاتك على الموضوع وتقييمك لما نقدمه.