أغنية جديدة لابتسام تسكت في ديسمبر القادم

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كشفت المطربة المغربية الشابة ابتسام تسكت عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، عن إطلاق أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان “منك ولا مني”، وذلك خلال شهر ديسمبر القادم ، وبدت متحمسة جدا لهذا الموعد، الذي سوف يستمتع فيه جمهورها بجديدها الفني، الذي فضلت أن يكون قبل انقضاء عام 2016، فهي تريد أن تودع هذا العام بعمل فني يضاف إلى مسارها الواعد رغم أنها مازالت في بداية الطريق.

يتطلع عشاق الفنانة الشابة ابتسام تسكت بشغف كبير، ليستمع للأغنية الجديدة التي تتأهب إلى طرحها، خاصة بعد أن حددت موعدا لإطلاقها وهي أغنيتها الجديدة “منك ولا مني”، والتي تعاونت فيها مع الفنان محمد رفاعي،حيث تولى مهمة كتابتها وتلحينها.

وكانت الفنانة المتألقة ابتسام تسكت أو ما يطلق عليها بشبيهة “هيفاء وهبي”، قد نشرت صورة مرفقة بتعليق، قالت فيه “أن الأغنية سوف ترى النور خلال شهر ديسمبر المقبل:”.. باقي فقط 5 أيام على نزول أغنية ..منك ولامني..”، في إشارة منها إلى بداية العد التنازلي،مع موعد التقائها بجمهورها من خلال هذه الأغنية، التي تتمنى أن تحصد النجاح الذي تطمح إليه.

يذكر أن الفنانة المغربية ابتسام تسكت، تألقت كثيرا خلال مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي في نسخته العاشرة، رغم أنها لم تتوج باللقب في الحلقة النهائية، وبعد ذلك حققت نجاحا معتبرا، من خلال إطلاقها لأغنية “ندير ما بغيت” من كلمات وألحان مدير أعمالها رحال الوزاني على اعتبار أنها حصدت نسبة مشاهدة كبيرة على موقع “يوتيوب” رغم أنها مطربة جديدة احترفت الغناء فقط في الآونة الأخيرة.

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